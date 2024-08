Assista Charles Bennett quebrar sequência de 21 lutas com vitória por finalização no Island Fights 84

Pela primeira vez em quase oito anos, Charles Bennett saiu vitorioso de uma luta.

O lutador de 44 anos quebrou uma sequência de 21 derrotas e uma sequência de 12 derrotas em competições de MMA com uma vitória por finalização contra Justin Howard no evento Island Fights 84 de sexta-feira em Pensacola, Flórida.

Confira abaixo os momentos finais da luta, onde Bennett montou em seu oponente, atacou com uma saraivada de golpes no chão e aplicou um mata-leão para finalizar no Round 2.

Foi a primeira vitória de “Felony” desde que derrotou Minoru Kimura em setembro de 2016 no RIZIN. Depois disso, Bennett foi derrotado em suas próximas 21 lutas de combate abrangendo MMA, boxe, boxe sem luvas e MMA sem luvas. Bennett competiu por nomes como PRIDE, Elite XC, BKFC, Gamebred Bareknuckle e mais ao longo de mais de duas décadas de luta.

Howard, de 33 anos, agora perdeu duas seguidas. Seu recorde geral caiu para 3-8.