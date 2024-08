Assista CM Punk prestar homenagem a Belal Muhammad durante a promoção do WWE Monday Night Raw

CM Punk se autodenomina o melhor do mundo, mas durante sua última promoção no Segunda-feira à noite crua, o lutador duas vezes do UFC prestou homenagem a um amigo e companheiro de equipe que ganhou o mesmo apelido recentemente.

Após sua luta no WWE SummerSlam em Cleveland no último fim de semana, Punk (nome verdadeiro Phil Brooks) apareceu no Cru em Baltimore para abordar sua crescente rivalidade com Drew McIntyre e Seth Rollins. Antes de começar, Punk gritou para seu amigo e companheiro de equipe Belal Muhammad por ganhar o título dos meio-médios do UFC com uma vitória dominante sobre Leon Edwards no UFC 304.

“Só quero tirar um minuto bem rápido para gritar, dar algumas flores para meu bom amigo, meu companheiro de equipe, meu irmão Belal Muhammad”, disse Punk no ringue. “Ele ganhou o título dos meio-médios do UFC. Foi uma semana agitada, não esqueci. Parabéns. Adoro ver coisas boas acontecendo com pessoas boas. Adoro ver o trabalho duro valer a pena.”

Durante sua breve carreira no MMA, Punk treinou principalmente com o técnico Duke Roufus em sua academia em Milwaukee. Foi lá também que Muhammad trabalhou frequentemente enquanto subia no ranking da divisão dos meio-médios do UFC.

Obviamente, essa amizade continuou por muito tempo depois que Punk deixou de lutar e voltou para o wrestling profissional. Assista ao seu agradecimento a Muhammad pela vitória surpreendente acima.