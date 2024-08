Assista George Fensom enfrentar HSTikkyTokky na acirrada luta de pesagem do Misfits Boxing 17

As últimas pesagens do Misfits Boxing mostraram uma mistura de artes marciais antes do evento de boxe de sábado na Irlanda.

Ilha do Amor O astro George Fensom não conseguiu esperar mais um dia para colocar as mãos no oponente HSTikkyTokky, e decidiu tentar derrubar o influenciador na pesagem oficial do Misfits Boxing 17 na sexta-feira.

Assista abaixo às imagens da briga.

HSTikkyTokky irritou Fensom quando ele o acusou de estar nervoso demais para falar. Logo depois, Fensom se abaixou para uma única perna que HSTikkyTokky conteve com sucesso (com bastante segurança correndo para acabar com a altercação). Demorou um pouco para os boxeadores se separarem e em um ponto HSTikkyTokky pôde ser ouvido gritando: “Sai de cima de mim!”

Depois, HSTikkyTokky e Fensom tiveram um breve momento para conversar um com o outro.

“Atire ou seja baleado”, disse Fensom, levando HSTikkyTokky a tentar passar pela segurança.

“O nome dele é ‘Gorgeous’ George Fensom, mas isso é uma luta, não um concurso de beleza de merda”, disse HSTikkyTokky. “Cara estranho.

“Eu vou acabar com você nos primeiros 60 segundos dessa luta. Sem falar, sem correr. Eu vou acabar com você, direto.”

HSTikkyTokky e Fensom estão ambos fazendo suas estreias no boxe. A luta é uma exibição de quatro rounds.

Misfits Boxing 17 acontece na 3Arena em Dublin, Irlanda, no sábado. No evento principal, o ex-destaque da Premier League Danny Simpson enfrenta o influenciador Danny Aarons.