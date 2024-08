Assista Kennedy Blades acertando um arremesso insano durante uma impressionante corrida para a medalha de ouro olímpica

Kennedy Blades acertou um dos arremessos mais loucos da história olímpica em sua corrida rumo ao ouro.

Durante sua luta de abertura no domingo na competição de 76g contra Cătălina Axente da Romênia, Blades — um fenômeno de 20 anos de Chicago, pulou atrás de sua oponente, agarrou um body lock e lançou Axente no ar antes de trazê-la de volta para a lona. O suplex de cinco pontos ganhou uma grande reação da multidão de Paris quando o arremesso encerrou a luta com Kennedy vencendo por 11-0 em superioridade técnica (uma vantagem de 10 pontos no estilo livre encerra a luta).

Kennedy não pôde comemorar, no entanto, com Axente permanecendo imóvel no tatame após o arremesso impressionante. A equipe médica cuidou de Axente, que acabou sendo removida do chão em uma maca, onde foi levada para um hospital local para tratamento.

Após a vitória, Blades derrotou Milaimys Marin, de Cuba, por 4 a 3, avançando para as semifinais, onde derrotou Aiperi Medet Kyzy, do Quirguistão, por 8 a 6, garantindo sua vaga na disputa pela medalha de ouro.

É um começo forte para Blades, que foi o segundo membro mais jovem da equipe de luta livre olímpica dos EUA, atrás apenas do medalhista de ouro de 2024, Amit Elor, que é apenas quatro meses mais novo. Blades é treinado por Izzy Martinez, um dos mais proeminentes treinadores de MMA, conhecido por trabalhar com vários lutadores, incluindo Jon Jones e Holly Holm.

Holm esteve presente no sábado para mostrar seu apoio enquanto Blades busca se tornar a terceira mulher da equipe dos EUA a ganhar o ouro, depois de Elor e Sarah Hildebrandt.

Blades enfrenta Yuka Kagami do Japão na final no domingo.