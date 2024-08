Assista Logan Paul perder o título no SummerSlam apesar da ajuda de Machine Gun Kelly

O reinado de Logan Paul chegou ao fim.

O YouTuber que virou lutador profissional (e às vezes boxeador) fez o seu trabalho na edição de 2024 do evento SummerSlam da WWE em Cleveland no sábado, perdendo seu Campeonato dos Estados Unidos para o astro da WWE LA Knight diante de 55.000 fãs enlouquecidos.

Veja como Machine Gun Kelly tentou ajudar Paul e a reação de Paul abaixo.

O resultado predeterminado viu Knight superar as probabilidades, enquanto Paul foi acompanhado ao ringue pelo rapper Machine Gun Kelly. O amado nativo de Cleveland realmente se envolveu na disputa, acertando Knight com um par de soqueiras, mas ele não conseguiu salvar Paul de sucumbir ao finalizador de Knight, “BFT” (Blunt Force Trauma).

Este é o primeiro título na WWE para Knight, um carismático favorito dos fãs que se envolveu em uma rivalidade com o então campeão indiscutível Roman Reigns durante boa parte de 2023, embora seu personagem nunca tenha sido escalado para derrotar Reigns.

Paul conquistou o título dos EUA após derrotar Rey Mysterio no WWE Crown Jewel em Riad, Arábia Saudita, em abril de 2023. Ele o defendeu com sucesso duas vezes, no Royal Rumble de janeiro passado e em uma luta triple threat na WrestleMania 40.

Veja mais destaques da luta abaixo, incluindo Paul levando um golpe assustador na corda superior e mostrando suas habilidades de voar alto.