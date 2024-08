Assista Merab Dvalishvili confrontar provocador no Craig Jones Invitational

Merab Dvalishvili estava pronto para enfrentar a menos de um mês a maior luta de sua carreira.

Dvalishvili estava presente no Craig Jones Invitational na sexta-feira à noite em Las Vegas. Vídeos começaram a aparecer nas redes sociais de Dvalishvili — que está definido para desafiar Sean O’Malley pelo título peso galo no evento principal do UFC 306 em 14 de setembro — pulando da seção VIP para confrontar um fã vaiado na multidão. “The Machine” pula o corrimão, frustra — o que parece ser — um segurança, sobe as escadas em direção ao fã, que é mostrado acenando para a situação, antes de Dvalishvili olhar para puxar o chapéu do homem. Um segurança eventualmente puxa Dvalishvili para longe.

Confira o vídeo da interação abaixo.

Um membro da equipe de Dvalishvili confirmou ao MMA Fighting que a situação era real.

Dvalishvili finalmente tem sua chance de disputar o título do UFC após vencer 10 lutas consecutivas, incluindo uma vitória sobre o ex-campeão de duas divisões Henry Cejudo no UFC 298 em fevereiro.