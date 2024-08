Assista: O kicker do Florida State derrota Conor McGregor após acertar um field goal de 59 jardas em Dublin

O chutador do Florida State, Ryan Fitzgerald, entendeu sua missão de jogar em Dublin, na Irlanda.

Depois de lançar um enorme field goal de 59 jardas entre os postes no sábado, Fitzgerald comemorou com o andar bilionário demonstrado inicialmente pelo ex-proprietário da WWE Vince McMahon, mas depois infamemente cooptado pelo astro irlandês Conor McGregor.

Fitzgerald acertou o chute forte e se virou para comemorar com seus companheiros de equipe, que ficaram igualmente animados depois que ele empatou o jogo em 14 a 14 no final do primeiro tempo.

O field goal de 59 jardas foi o mais longo da carreira de Fitzgerald e o segundo mais longo na história do Florida State.

Infelizmente, o heroísmo de Fitzgerald veio em um esforço perdido, já que o Georgia Tech, não classificado, derrotou o Florida State na abertura do jogo de futebol americano universitário da temporada.

Antes da derrota, o Florida State estava na 10ª posição, mas esse número definitivamente mudará depois que o Georgia Tech conseguiu a virada com um placar final de 24 a 21.

Ainda assim, Fitzgerald deu um show inesquecível diante dos fiéis de Dublin que assistiam no Estádio Aviva.