Assistente pessoal de Britney Spears propõe Emma Roberts para o papel principal da cinebiografia

Felícia Culotta ex-assistente e confidente de longa data de Britney, disse ao TMZ … ela está muito feliz em saber que o livro de memórias mais vendido da cantora, “The Woman in Me”, está sendo lançado. transformado em filme . Como ela é uma personagem significativa na narrativa, ela já tem algumas ideias de elenco… para Britney E para ela mesma.

Para começar, ela pensa Emma Roberts seria uma escolha estelar para Brit. Emma é mais conhecida por seu trabalho na franquia “American Horror Story”… mas já foi uma estrela infantil cantora em “Unfabulous” da Nickelodeon, que faz paralelo com as próprias raízes de Britney em “The Mickey Mouse Club”.

O relacionamento de Britney e Justin foi uma parte central das memórias da cantora, já que ela detalhou tudo desde o aborto que ela fez aos 19 anos até a ruptura emocional. Felicia teve um lugar na primeira fila do drama – ela estava com BS quando decidiu tomar as pílulas abortivas.