Associações comunitárias de Arapiraca recebem capacitação sobre serviços digitais da Ouvidoria do MPAL

Como forma de aproximar o Ministério Público da sociedade, o ouvidor da instituição, procurador de Justiça Eduardo Tavares, esteve em Arapiraca para ministrar aula para os representantes de associações comunitárias nesta quinta-feira (8). Durante o encontro, ele apresentou as funcionalidades do site do MPAL, com foco na Ouvidoria.

A iniciativa faz parte do projeto Empoderamento Digital. Por meio dele, o Ministério Público de Alagoas, em parceria com o Senac, atua na capacitação de pessoas que fazem parte de associações comunitárias para que elas aprendam a acessar os serviços ofertados por entidades públicas por meio de sites, aplicativos, entre outros canais.

“A ideia é que as funcionalidades aprendidas durante o curso de formação sejam replicadas nas comunidades e facilitem o acesso aos serviços públicos, simplificando a vida do cidadão e ele não precise se deslocar até determinado órgão para obter o mesmo serviço que é disponibilizado virtualmente”, destacou o promotor de Justiça Maurício Wanderley, coordenador do projeto.

Durante o encontro, que contou com a participação do Município de Arapiraca e do Senac, foi feita a doação de celulares a 60 associações comunitárias para que elas possam desenvolver as suas atividades, aparelhos destinados ao projeto pela Receita Federal.

Vale destacar que a Escola Superior do Ministério Público emitirá certificado de participação aos membros das associações presentes no encontro desta quinta.