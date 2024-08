Astronautas do Boeing Starliner presos no espaço até 2025

Os astronautas do Boeing Starliner presos no espaço por quase três meses terão que ficar lá um pouco mais… porque eles não estarão presos à Terra até o próximo ano.

Durante uma coletiva de imprensa no sábado, o administrador da NASA Bill Nelson explicado Butch Willmore dar Ensolarado Williams espera-se que retorne em fevereiro de 2025 … enquanto o Boeing Starliner será devolvido não tripulado por preocupação com sua segurança.

São mais seis meses para a dupla no espaço… muito longe dos nove dias para os quais a missão foi originalmente programada.

Lembre-se… os dois astronautas voltaram no dia 5 de junho com data de retorno para 14 de junho – mas vazamentos de hélio e problemas de propulsão os deixaram presos na Estação Espacial Internacional.

A NASA estava considerando se os dois poderiam voar de volta no Starliner e a Boeing tinha certeza que sim… mas a NASA venceu a discussão e a equipe ficou presa até fevereiro ou março.

Uma questão… os astronautas presos no espaço compatível com engrenagem com o Starliner e não o Dragon vindo buscá-los – então, eles precisarão de novos trajes espaciais.