Atleta de CrossFit morre durante evento de natação em lago do Texas

FORT WORTH, Texas — Um competidor dos CrossFit Games morreu enquanto competia em um evento de natação na manhã de quinta-feira em um lago do Texas.

O CEO da CrossFit, Don Faul, disse durante uma entrevista coletiva que eles estavam “profundamente tristes” com a morte de um de seus atletas e que estavam trabalhando com as autoridades na investigação da morte.

Um funcionário do Corpo de Bombeiros de Fort Worth disse que eles foram chamados por volta das 8h para ajudar a polícia porque “havia um participante na água que estava caído e não era visto há algum tempo”.

Ele disse que eles responderam para busca e resgate e não estavam no local quando o chamado inicial foi feito. Ele disse que o corpo do atleta foi encontrado cerca de uma hora depois.

Faul disse que a CrossFit tinha pessoal de segurança no local do evento.

Faul disse que a comunidade CrossFit é como uma família. “Estamos fazendo tudo o que podemos durante este momento trágico para apoiar a família, para apoiar nossa comunidade”, disse Faul.

Um porta-voz da polícia disse que o nome do atleta não seria divulgado no momento.