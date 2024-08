Atletas olímpicos testam camas de papelão “anti-sexo” em Paris e aqui está o que encontraram

Balém da emoção dos eventos esportivos, as Olimpíadas de Paris chamaram a atenção pelas camas fornecidas aos atletas Vila Olímpica. Conhecido como camas ‘anti-sexo’são feitos de papelão, despertando curiosidade e comentários de atletas como o mergulhador da Equipe GB Tom Daley e jogadores de tênis australianos Daria Saville e Ellen Perezque foram ao TikTok para demonstrar e testar sua robustez. Surpreendentemente, essas camas podem suportar até 440 libras.

Jogador australiano de polo aquático Tilly Kearnsno entanto, expressou seu desconforto, afirmando no TikTok: “Minhas costas estão prestes a cair“, e mencionou que já precisava de uma massagem para tratar os danos causados ​​pela cama.

Atletas da Vila Olímpica desmontam camas ‘anti-sexo’ e ficam chocados com o que encontram

Jogador de voleibol da seleção dos EUA Chiaka Obogu juntou-se à multidão curiosa e postou um TikTok onde ela desmontou sua cama para revelar o material do colchão. Para sua surpresa, não era a espuma de memória usual, mas plástico. “Caso vocês estejam se perguntando do que essas camas são realmente feitas… minha mente está explodida. Não é um colchão de verdade! É plástico!” ela exclamou.

Essas camas foram introduzidas como parte de uma iniciativa ecologicamente correta e são projetadas para serem recicladas após as Olimpíadas. Um porta-voz de Paris 2024 disse à Euronews, “A sua utilização ajuda-nos a atingir os nossos objectivos de dividir as emissões totais de CO2 pela metade em comparação com os Jogos anteriores.”

Avaliações e testes de força do TikTok

O inovador colchão de plástico é um produto da Airweave, fundada por Motokuni Takaoka. A tecnologia Airfiber da Airweave utiliza fios de polietileno trançados para criar um enchimento de cama “responsivo e respirável”. Takaoka, um ex-maratonista, enfatizou a importância de um bom sono para os atletas, observando que os colchões podem suportar de duas a três pessoas confortavelmente. “Eles são muito robustos. A base de papelão é muito resistente. Eles vão lidar com qualquer coisa que os atletas queiram fazer com eles mesmos ou com seus amigos“, ele garantiu.

Depois dos jogos, esses colchões será doado ao Exército Francês e várias outras organizações, incluindo escolas, conforme relatado pela Euronews.

Os espectadores de Ogbogu tiveram reações mistas sobre o conforto desses colchões. Um comentarista lamentou: “Por que eles tratam isso como um acampamento de verão e não como se fossem OLIMPIANOS?.” Outro achou aceitável, dizendo: “Realmente não parece tão ruim kkkk” Alguém acrescentou com humor: “Isso me lembra aqueles chinelos dos anos 90/00.“Um quarto comentarista destacou o desafio logístico, “Não sei o que vocês esperam, eles têm que abrigar milhares de pessoas.”