Atlético de Madrid conclui transferência prolongada de Conor Gallagher

O Atlético de Madrid concluiu a contratação do meio-campista Conor Gallagher do Chelsea em um acordo avaliado em cerca de € 40 milhões (US$ 44 milhões), anunciou o time da LaLiga na quarta-feira.

A transferência parecia estar em risco depois que a jogada do atacante do Atlético, Samu Omorodion, na direção oposta, fracassou.

Gallagher passou cinco dias em Madri no início deste mês — com o Atlético confirmando que ele estava no Estádio Metropolitano, enquanto sua contratação estava sendo finalizada —, mas foi forçado a retornar ao Reino Unido depois que a transferência de Omorodion fracassou.

Após uma semana de negociações, o Chelsea fechou um acordo para contratar João Félix do Atlético, permitindo que a transferência de Gallagher fosse concluída. Ele assinou um contrato até 2029.

Gallagher se despediu pessoalmente do Chelsea em uma postagem nas redes sociais.

Ele disse: “A todos no Chelsea, obrigado por tornarem meus sonhos realidade. Foi uma honra absoluta cada vez que vesti a camisa, e foi um sonho realizado ser capitão do time em muitas ocasiões.

“Eu amei cada momento. Essas memórias durarão para sempre. Agradeço todo o amor e apoio dos fãs. Ouvir o canto do meu nome na Bridge é um sentimento especial, e a faixa que vocês exibiram significou o mundo para mim. Obrigado por tudo. Desejo ao clube tudo de melhor para o futuro, e espero ver todos vocês em breve em Stamford Bridge!”

Fontes disseram à ESPN que o meio-campista da Inglaterra rejeitou uma nova oferta de contrato para permanecer em Stamford Bridge. A última proposta do Chelsea para Gallagher foi um acordo de dois anos com uma opção para uma terceira temporada e incluiu um aumento salarial significativo.

Conor Gallagher chegou ao Atlético de Madrid vindo do Chelsea, tendo passado pela base do clube do oeste de Londres. Bradley Collyer/PA Images via Getty Images

O jogador de 24 anos já havia recusado uma transferência para o Aston Villa, enquanto o Tottenham também monitorava sua situação há vários meses.

Gallagher passou pela base do Chelsea e se estabeleceu no time principal após um empréstimo bem-sucedido ao Crystal Palace na temporada 2021-22.

Ele jogou 136 partidas na Premier League, marcando 18 gols e dando 13 assistências.

O Atlético teve um verão movimentado no mercado de transferências, contratando também o zagueiro Robin Le Normand e os atacantes Alexander Sorloth e Julián Álvarez.

Informações de James Olley, Rodrigo Faez e Alex Kirkland, da ESPN, contribuíram para esta reportagem.