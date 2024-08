Atlético e Arsenal vencem janela de transferências; Chelsea é o maior perdedor

Para os maiores clubes e ligas da Europa, o momento das transferências em 2024 chegou e passou.

A janela de transferências fechou às 23h BST (18h ET) na Inglaterra e na Espanha, uma hora antes na França e ainda mais cedo na Itália e na Alemanha. Ela continua aberta em países selecionados como Holanda, Turquia e Arábia Saudita, mas há pouco espaço para mais acordos importantes.

Todas as partes — clubes, jogadores, gerentes e agentes — agora vão sentar e avaliar. Alguns tiveram seus desejos atendidos e outros não. Alguns se destacaram em seus movimentos durante o verão, enquanto outros lamentarão oportunidades perdidas.

Com isso, vamos olhar para trás para o que aconteceu durante a janela e ordenar os resultados em vencedores e perdedores (com alguns que ficam no meio). Aqui está quem acertou em cheio — e quem não acertou.

Vencedores

ATLÉTICO DE MADRID

Vamos começar com uma das mais impressionantes, porém chocantes, farras de gastos da janela, cortesia do Atlético de Madrid.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Depois de alguns anos muito calmos no mercado, eles ganharam vida neste verão, gastando mais de € 180 milhões para contratar quatro jogadores importantes — Julián Álvarez (€ 75 milhões), Conor Gallagher (€ 42 milhões), Robin Le Normand (€ 34,5 milhões) e Alexander Sørloth (€ 32 milhões) — além de alguns jogadores de profundidade.

Uma grande limpeza abriu caminho, já que o clube finalmente transferiu João Félix permanentemente para o Chelsea por € 52 milhões, deixou Samu Omorodion (€ 15 milhões) e Álvaro Morata (€ 13 milhões) partirem para o Porto e o Milan, respectivamente, emprestou o meio-campista Saúl Ñíguez novamente e acenou adeus a quatro zagueiros. Isso marca o início de um novo e emocionante amanhecer para Os Colchoneros.

ARSENAL

O Arsenal precisava de cobertura na defesa e gastou € 45 milhões para contratar Riccardo Calafiori, enquanto o técnico Mikel Arteta também reforçou seu meio-campo e contratou a estrela espanhola da Euro 2024, Mikel Merino, da Real Sociedad por um preço justo (€ 33 milhões).

O goleiro David Raya foi contratado permanentemente por € 30 milhões, tendo passado a última temporada emprestado ao clube pelo Brentford, e suas atuações nesta temporada sugerem que a decisão do clube de apoiá-lo como titular vai render dividendos.

Então, nos momentos finais, Raheem Sterling assinou por empréstimo para a temporada, acrescentando profundidade muito necessária ao corpo de alas e uma boa dose de experiência em títulos ao time também.

Além de tudo isso, os Gunners levantaram fundos de forma extremamente eficaz, o que é algo em que eles não têm sido particularmente bons nos últimos anos. Eles ganharam mais de € 80 milhões com a transferência de Eddie Nketiah, Emile Smith Rowe e Aaron Ramsdale, o que pode ser muito útil para a flexibilidade do mercado nos próximos 12 meses.

Vale ressaltar que o clube se absteve de gastar uma grande quantia de dinheiro em um atacante, o que muitos torcedores queriam, mas mesmo assim eles saíram vitoriosos nesta janela.

PARIS SAINT-GERMAIN

Após perder Kylian Mbappé para o Real Madrid por nada neste verão, o PSG manteve a calma no mercado. Em vez de assinar reflexivamente um substituto cheio de estrelas e muito dinheiro, eles investiram em jogadores muito bons e jovens, como João Neves (€ 70 milhões), Désiré Doué (€ 50 milhões) e Willian Pacho (€ 40 milhões) chegaram. Pacho é o mais velho, com 22 anos de idade, Doué representa outra conexão francesa bem-vinda para o clube da capital valorizar, enquanto Neves é simplesmente brilhante e já demonstrou isso.

Além disso, o PSG transferiu com sucesso uma quantidade excessiva de jogadores que não combinam com o estilo do técnico Luis Enrique, mais notavelmente Manuel Ugarte para o Manchester United por € 50 milhões. Isso parece um pouco como virar uma página para o PSG, não apenas em termos de eras (pós-Mbappé), mas também em estratégia de transferência. Temos que dar a eles o crédito que é devido.

JUVENTUS

A Juventus reformulou completamente seu elenco neste verão em um esforço para torná-lo mais adequado para o novo técnico Thiago Motta. Além de perder um alvo (o zagueiro do Bologna Riccardo Calafiori, que se juntou ao Arsenal por € 45 milhões), eles acertaram em cheio.

Douglas Luiz, do Aston Villa, Teun Koopmeiners, da Atalanta, e Khephren Thuram, do Nice, transformarão o meio-campo; dois emprestados da Fiorentina, Nicolas Gonzalez e Francisco Conceição, darão vida nova às pontas; e Michele Di Gregorio, do Monza, é um goleiro que se destaca com a bola nos pés, o que é crucial para o estilo de Motta.

É certo que a Juve teve que se sacrificar um pouco para fazer isso acontecer. Matìas Soulè e Dean Huijsen lideram uma safra notável de jogadores mais jovens saindo, mas isso coloca o clube em posição de desafiar a Inter de Milão como possivelmente o rival de título mais confiável para 2024-25.

LIGA PRO SAUDITA

É justo mencionar a Saudi Pro League como nossa última vencedora, pois foram os grandes e tardios beneficiários das brasas moribundas do mercado. Arrebatar Ivan Toney (€ 47,5 milhões) do Brentford e Mohamed Simakan (€ 45 milhões) do RB Leipzig no último dia da janela europeia por taxas muito razoáveis ​​foi uma grande vitória.

Poucos dias antes, o zagueiro do Manchester City João Cancelo havia se mudado para o Al Hilal por € 25 milhões, enquanto, bem antes na janela, o Al Ittihad pagou € 55 milhões para contratar um jogador de ponta em seu auge: o ponta de 25 anos do Aston Villa, Moussa Diaby. As táticas da janela de transferências saudita mudaram. A liga é uma força muito mais silenciosa e inteligente atualmente.

jogar 2:01 A transferência de Sterling para o Arsenal é uma questão de profundidade ou desespero? Craig Burley e Shaka Hislop discordam sobre a contratação do atacante do Chelsea, Raheem Sterling, pelo Arsenal.

Neutro

MANCHESTER UNIDO

Sob a nova propriedade, está claro e óbvio que o Man United mudou sua estratégia de transferência. Eles estão evitando a tentação de remendar o elenco com contratações experientes e focando em talentos jovens ou em idade avançada. Eles também adotaram uma espécie de política de “um entra, um sai” e miraram em vários alvos por posição, em vez de fixar seus corações em um jogador que eles pagariam uma quantia absurda para contratar.

O United comprou alguns bons jogadores por valores razoáveis, a saber: o adolescente do Lille Leny Yoro (€ 62 milhões), o meio-campista Manuel Ugarte do PSG (€ 50 milhões), o atacante do Bologna Joshua Zirkzee (€ 42,5 milhões) e a dupla do Bayern de Munique Matthijs de Ligt (€ 45 milhões) e Noussair Mazraoui (€ 15 milhões). As novas contratações combinam com o estilo pretendido pelo técnico Erik ten Hag e ajuda que metade deles já tenha trabalhado com ele antes no Ajax. O clube também finalmente disse adeus a um grupo de jogadores que ganham muito, mas não jogam muito, como Raphaël Varane e Anthony Martial.

Então por que eles não estão na coluna dos vencedores? Bem, para o United, isso é claramente um progresso, mas para a maioria dos outros clubes, isso é apenas um comportamento normal. Eles assinaram muito bem, mas também não conseguiram grandes pechinchas que pudessem mover a agulha.

LIVERPOOL

A janela de transferências do Liverpool foi incrivelmente frustrante em algumas partes. Com os fãs entrando no verão já temerosos sobre como a era pós-Jürgen Klopp pode parecer, uma falta de atividade em termos de chegadas, mais uma rejeição muito pública do volante do Real Sociedad Martín Zubimendi, pouco fez para acalmar as preocupações.

Mas no final, algumas contratações vieram: primeiro, sem dúvida o melhor goleiro jovem do mundo, Giorgi Mamardashvili, por € 40 milhões antes de enviá-lo de volta ao Valencia por empréstimo; depois, segundo, uma intrigante aposta no brilhante, mas frequentemente lesionado, ponta Federico Chiesa, da Juventus por míseros € 13 milhões. Caso contrário, o clube resistiu à tentação de contratar qualquer um. Não cair nessa armadilha é positivo — em sua busca por um novo número 6, os Reds queriam qualidade superior e se recusaram a se contentar com menos.

Os eventos deste verão ainda podem ter um efeito cascata “perdedor” no próximo ano se Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold e Mohamed Salah tiverem uma visão negativa dessa inatividade e decidirem sair de graça no próximo verão. Só o tempo dirá sobre isso, no entanto.

jogar 1:26 Por que Victor Osimhen nunca se concretizou no Chelsea Mark Ogden explica por que Victor Osimhen parece decidido a permanecer no Napoli, apesar das especulações sobre sua saída durante o verão.

Perdedores

CHELSEA

A janela de transferências estranha e notável do Chelsea confundiu muitos. Ryan O’Hanlon, da ESPN, fez um trabalho maravilhoso questionando a estratégia da hierarquia no começo deste mês, mas aqui vai uma recapitulação.

Doze jogadores entraram, 21 saíram; muitos goleiros contratados; talentos locais como Conor Gallagher e Trevoh Chalobah foram expulsos; Raheem Sterling exilado no Arsenal; Ben Chilwell, David Datro Fofana e Harvey Vale abandonados em terra de ninguém; e ainda nenhum atacante de elite número 9 foi contratado, apesar de toda a atividade e interesse em Victor Osimhen, do Napoli, durante todo o verão.

Deixou os fãs divididos e os neutros completamente perplexos. O Chelsea reduziu o elenco no final, mas em um ponto havia mais de 40 jogadores carregando o status de time principal, com pouco menos da metade deles treinando longe da equipe escolhida por Enzo Maresca. Bem quando você pensou que eles estavam prontos, Jadon Sacho entrou no dia do prazo final por empréstimo com a obrigação de assinar permanentemente no próximo verão.

É importante não esquecer que o Chelsea adquiriu muitas estrelas talentosas aqui, mas a agressiva reserva de jogadores, combinada com o tratamento dado a parte do elenco existente, levou a uma análise rigorosa, que é bem merecida.

BARCELONA

Foi outra janela de transferências problemática para o Barcelona financeiramente abalado, que passou a primeira metade do verão cortejando publicamente o ponta do Athletic Club Nico Williams apenas para não contratá-lo, então a segunda metade do verão tentando freneticamente cortar custos o suficiente para garantir que pudessem registrar a nova chegada de € 60 milhões Dani Olmo com o primeiro time. Não é sempre que você vê um elenco de dia de jogo com um asterisco ao lado do nome de um jogador!

ASSISTA AO ESPN FC DIARIAMENTE NA ESPN+ Dan Thomas se junta a Craig Burley, Shaka Hislop e outros para trazer os últimos destaques e debater as maiores histórias. Transmita no ESPN+ (somente EUA).

Arrecadar fundos é uma forma de arte que continua a escapar do Barça. Eles ganharam € 10 milhões cada com as saídas de Julián Araujo e Mikayil Faye, mas ter que se contentar com empréstimos para Clément Lenglet, Vitor Roque (que assinou por apenas € 40 milhões em janeiro) e Oriol Romeu significa que eles não conseguiram contabilizar renda ou liquidar a folha de pagamento totalmente. O jovem atacante Marc Guiu saindo para se juntar ao Chelsea por mesquinhos € 6 milhões (sua cláusula de liberação) deve ter doído um pouco também, mas eles pelo menos o substituíram por € 2 milhões de Pau Víctor.

A principal baixa da contratação de Olmo foi Ilkay Gündogan, que partiu de graça de volta para o Manchester City depois de apenas um ano. Por melhor que Olmo seja no sentido ofensivo, haverá preocupação sobre se as lacunas do Barça no meio-campo defensivo e na zaga voltarão para mordê-los em algum momento desta temporada.

NEWCASTLE UNIDOS

Os fãs do Newcastle United acordaram na manhã do último dia do prazo final esperando por uma ou duas contratações, já que até aquele momento a janela estava bem estagnada. Infelizmente para eles, nenhum rosto novo apareceu.

Isso significa que não só uma busca de verão pelo zagueiro do Crystal Palace avaliado em € 80 milhões Marc Guéhi falhou, mas ninguém mais foi contratado. Isso significa que o interesse de longa data no goleiro do Burnley James Trafford não levou a nada, e uma consulta pelo ponta do Nottingham Forest Anthony Elanga não deu em nada. Além disso, nenhuma nova casa foi encontrada para o ponta Miguel Almirón.

Para equilibrar o argumento, sempre há algo a ser dito sobre simplesmente reter seus melhores jogadores, e o Newcastle conseguiu isso mantendo Alexander Isak e Bruno Guimarães. Mas o clube e os fãs esperavam dar o pontapé inicial e progredir novamente. Infelizmente, isso não aconteceu.

JOGADORES NACIONAIS

Pense um pouco nos jogadores locais neste verão. Para cada um, o sonho era subir na academia, se formar para o time principal e jogar futebol; muitos deles representavam clubes que eles e suas famílias apoiam.

Infelizmente para alguns, eles foram transferidos para outros clubes como peões, enquanto os clubes da Premier League lutavam para satisfazer os Regulamentos de Lucro e Sustentabilidade.

Isso levou a uma estranha janela de minitransferências própria no final de junho, onde jogadores como Omari Kellyman (€ 22 milhões) e Elliot Anderson (€ 40 milhões) fizeram transferências impressionantes. Mais tarde na janela, Conor Gallagher (€ 42 milhões) mudou-se para o Atlético de Madrid em parte porque o Chelsea precisava do lucro puro que os graduados da academia geram. Até desempenhou um papel na transferência de Scott McTominay de € 30,5 milhões para o Napoli, com o técnico Erik ten Hag lamentando “é o [financial] regras.”