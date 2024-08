Atlético Madrid otimista em contratar Julián Álvarez, do Man City

O Atlético de Madrid está cada vez mais otimista com a possibilidade de contratar o atacante do Manchester City Julián Álvarez como peça-chave da reformulada escalação de Diego Simeone, disseram fontes à ESPN.

Nas últimas horas, o Atleti fez progressos com representantes do internacional argentino e está confiante de que ele está inclinado a se juntar ao clube, disseram fontes, o que facilitaria as negociações com o Man City.

O acordo para o jogador, cuja contratação é vista como prioridade, consistiria em cinco temporadas e uma taxa que poderia chegar a € 60 milhões (US$ 65,5 milhões) se o Man City concordasse em ir para a mesa de negociações. Esse não é um preço que o Atleti está acostumado a pagar, mas o clube estaria disposto a abrir uma exceção neste caso para Simeone.

Álvarez jogou 90 minutos na sexta-feira na derrota da Argentina por 1 a 0 contra a França nas quartas de final das Olimpíadas de Paris.

Após a partida, ele foi questionado sobre as conversas em torno do futuro do seu clube: “Eu estava focado neste torneio. Vamos ver o que acontece com o meu futuro. Agora estou tirando alguns dias de folga e depois decido”, disse Álvarez.

A posição do Manchester City continua sendo a de que a porta está aberta para qualquer um de seus jogadores sair se a avaliação do clube for atendida, disseram fontes.

Enquanto isso, os representantes de Álvarez estão hesitantes em discutir abertamente uma potencial transferência para o Atleti e estão esperando até depois das Olimpíadas para falar com o City sobre seus planos para o atacante. No entanto, uma fonte disse que o status de Erling Haaland como o atacante titular do City complica qualquer garantia de tempo de jogo que o clube poderia oferecer a Álvarez.

Fontes disseram à ESPN que Álvarez quer dar o próximo passo para se tornar titular, o que o Atlético pode garantir com Simeone.

Após as saídas de Álvaro Morata e Memphis Depay, o Atlético está em negociações com o Villarreal por Alexander Sørloth, embora precise de outro atacante para atender às suas necessidades.