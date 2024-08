Ator de Deadpool Park conta piada sobre processo de homicídio culposo na Disney World

Reproduzir conteúdo de vídeo



Um ator de “Deadpool” contou uma piada arriscada durante uma peça teatral no parque de diversões da Disney. E com todo o recente drama de processo judicial injusto, você pode apostar que o pessoal da The Walt Disney Company não está muito feliz com isso.

Confira este clipe capturado por um fã do Disney California Adventure Park – Pouco antes de uma cena de batalha, o ator não identificado brinca sobre sua chegada tardia… dizendo: “Cinderpool estava atrasado porque ele teve que ler cada página dos termos e condições quando ele se inscreveu no Disney+.”

O ator de Wolverine responde: “Eu não entendo” – Deadpool responde: “Eles entendem”. E com certeza, todo o público entende, caindo na gargalhada.

Mas essa piada tem um toque sombrio e surdo… considerando que um homem processou recentemente a Disney depois que sua esposa morreu de uma reação alérgica alimentar em um pub irlandês da Disney World, na Flórida, no ano passado.

Como sabemos pelos documentos judiciais obtidos pelo TMZ no início deste mês… A Disney teve uma ótima defesa: a assinatura do Disney+ do cara supostamente o impede de levá-los ao tribunal, porque inclui uma cláusula dizendo que qualquer disputa deve passar por arbitragem, não os tribunais. A arbitragem é privada, evitando que qualquer RP potencialmente ruim se torne pública.

A Disney tinha passos para que o processo por homicídio culposo seja retirado do tribunal, porque o autor, Jeffrey Piccoloconcordou em arbitrar todas as disputas contra a Disney quando se inscreveu, em 2019, para um teste de um mês de seu serviço de streaming. No entanto – na semana passada, a Disney anunciou que a empresa não iria mais tentar encerrar o processo.