Atriz de ‘ressaca’ Nathalie Fay atingida com ordem de restrição após prisão

No entanto, Nathalie pode retornar à casa que divide com William para recolher seus pertences… mas precisará de escolta policial se o fizer.

Nathalie – mais conhecida por interpretar a concierge do hotel Caesar’s Palace no primeiro filme ‘Ressaca’ – apareceu em uma série de comédias de tela grande, como “Old School”, “Due Date” e “Blonde and Blonder, entre outros. Sua prisão, no entanto, não é motivo de riso.