Atualização sobre lesão de Lionel Messi: astro de Miami perderá confronto com Toronto

O técnico do Inter Miami, Gerardo “Tata” Martino, confirmou que Lionel Messi não participará do confronto das oitavas de final da Copa da Liga contra o Toronto FC na noite de quinta-feira, já que ele ainda não treinou com o time desde que voltou da Copa América com uma lesão no tornozelo.

“Leo está melhorando a cada dia. Ele continua treinando na academia [not the field] mas ele está cada vez melhor e se saindo bem no período que havíamos considerado”, disse Martino em entrevista coletiva na quarta-feira.

Luis Suárez, no entanto, estará disponível para o confronto no Chase Stadium, já que ele se recupera de uma lesão recorrente no joelho que o deixou fora da partida do MLS All Star de 2024 em Columbus, Ohio, e o deixou fora do último jogo da fase de grupos do time contra o Tigres em 3 de agosto.

“Suárez treinou bem, no nível de todos os outros do grupo esta semana, então ele estará disponível para a partida contra o Toronto”, disse Martino.

O técnico do Miami já havia declarado que Suárez sentia desconforto no joelho e continuava em atividade diária enquanto o time monitora sua situação.

Lionel Messi não joga pelo Inter Miami desde seu retorno da Copa América. Foto de Megan Briggs/Getty Images

Benjamin Cremaschi e Diego Gómez devem se juntar ao time na quinta-feira, após retornarem de compromissos internacionais. Cremaschi atuou pelos EUA nas Olimpíadas de Paris, chegando às quartas de final antes de perder para o Marrocos, enquanto Gómez representou o Paraguai até as quartas de final.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

“Eles estão em boas condições, chegaram de maneiras diferentes porque Benja teve pouca atividade e Diego jogou todas as partidas, mas ambos estão em condições de serem utilizados e estarão no elenco amanhã”, disse Martino.

Com a maior parte do elenco disponível, Miami tentará vencer Toronto em casa para se classificar para a próxima fase do torneio.

“O relevante é amanhã, tentar jogar com uma equipe que seja muito intensa, que também jogue bem e que para o meu gosto tenha uma posição na tabela muito abaixo daquela que vem jogando ultimamente, que tenha jogadores importantes e que vai ser uma partida realmente muito muito difícil porque no final da partida não é que você continue e na próxima partida você tenha a revanche”, disse.

“Se você não fez as coisas bem e foi superado, você vai para casa.”