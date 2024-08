Audiência do Man City para acusações da Premier League marcada para 16 de setembro – fontes

A audiência do Manchester City sobre as supostas 115 violações das regras da Premier League está marcada para começar em 16 de setembro, disseram fontes com exclusividade à ESPN.

Fontes disseram à ESPN que a audiência do painel independente deve durar aproximadamente dois meses, com o objetivo de chegar a um veredito final — incluindo qualquer possível apelação — até o final da temporada 2024-25.

Os relatórios sugeriram inicialmente que a data do julgamento seria no final do ano, mas houve uma pressão para antecipar o caso para começar no mês que vem.

Fontes disseram que 16 de setembro foi identificado como a data provável de início, salvo complicações de última hora.

A Premier League acusou o City de 115 acusações de regulamentações financeiras em fevereiro de 2023, após inicialmente abrir uma investigação cinco anos antes.

As acusações são relacionadas a um período de 14 temporadas, de 2009 a 2010 em diante, e compreendem 54 acusações de não fornecer informações precisas, 14 acusações de não fornecer detalhes precisos sobre pagamentos a jogadores e treinadores, sete acusações de violar as regras de lucro e sustentabilidade da Premier League (PSR), cinco acusações de não cumprir os regulamentos da UEFA, incluindo o fair play financeiro (FFP), e 35 acusações de não cooperar com as investigações da Premier League de 2018 em diante.

O City nega veementemente todas as acusações e afirmou em um comunicado divulgado em resposta às acusações iniciais que eles têm “evidências irrefutáveis” para apoiar sua posição e “esperam que esse assunto seja resolvido de uma vez por todas”.

O City já lutou com sucesso contra ações legais da UEFA depois que o jornal alemão Der Spiegel publicou alegações de irregularidades em novembro de 2018.

Eles foram inicialmente banidos das competições da UEFA em fevereiro de 2020, mas a decisão foi anulada pelo Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) no final daquele ano.

Tanto a Premier League quanto o Manchester City não quiseram comentar quando contatados pela ESPN.