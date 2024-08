Aumento de US$ 600 na Previdência Social (SSI): Haverá um pagamento extra de US$ 600 em agosto de 2024?

Aagosto está se configurando como um mês incomum para os beneficiários da Previdência Social devido a mudanças no cronograma de pagamento causadas por datas que caem em fins de semana. Com quase 68 milhões de americanos dependendo da Previdência Social a cada mês, essa mudança é significativa. Esse grupo inclui aposentados, sobreviventes, pessoas com deficiência e outros que dependem desses fundos para seu bem-estar financeiro.

Para agosto de 2024, Pagamentos da Previdência Social será distribuído com base no seu aniversário:

Se seu aniversário cair entre os dias 1 e 10, espere seu pagamento na quarta-feira, 14 de agosto.

Se seu aniversário cair entre os dias 11 e 20, seu pagamento chegará na quarta-feira, 21 de agosto.

Se seu aniversário cair entre os dias 21 e 31, você receberá seu pagamento na quarta-feira, 28 de agosto.

Para aqueles que recebem Supplemental Security Income (SSI), a data de pagamento é geralmente o primeiro dia do mês. No entanto, como 1º de setembro é um domingo em 2024, o pagamento de setembro foi antecipado para sexta-feira, 30 de agosto. Isso significa Os beneficiários do SSI receberão dois pagamentos em agosto e nenhum em setembro.

Se você perceber que seu pagamento está faltando, você pode entrar em contato com o Administração da Segurança Social (SSA) depois de esperar três dias úteis. O nacional da SSA o número gratuito é 1-800-772-1213disponível durante a semana das 8h às 19h, horário local. Para um serviço mais rápido, é recomendável ligar de manhã, no final da semana ou no final do mês.

Aumento de US$ 600 em agosto é falso

Benefícios da Previdência Social são calculados com base nos seus 35 anos mais altos de ganhos, com uma fórmula aplicada para determinar o valor do seu seguro principal. A idade em que você começa a receber os benefícios também desempenha um papel no valor que você recebe; atrasar sua reivindicação até os 70 anos pode resultar em pagamentos mais altos.

É crucial ficar vigilante contra golpes. Recentemente, informações falsas sobre um aumento de US$ 600 no benefício da Previdência Social tem circulado. Este golpe alega que um pagamento de $ 600 será emitido em agosto de 2024. No entanto, isso é totalmente falso. O SSA não exige informações adicionais para emitir Ajustes de custo de vida (COLA)que são anunciadas em outubro e entram em vigor em janeiro.

A inspetora geral Gail S. Ennis enfatiza: “Proteja suas informações pessoais, pois esses relatórios geralmente são golpes que visam roubar sua identidade ou dinheiro.” O Comissário da Previdência Social Martin O’Malley também alerta: “Relatos de um aumento de US$ 600 no pagamento são FALSOS. Não caia nessa farsa.”

Para obter informações precisas sobre a Previdência Social e o COLA, visite ssa.gov/cola.