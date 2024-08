Austin Dillon vence em Richmond e provoca a ira de Joey Logano e Denny Hamlin

RICHMOND, Virgínia — Austin Dillon correu para sua primeira vitória na NASCAR Cup Series em quase dois anos, fazendo Joey Logano rodar na última volta para vencer na prorrogação no Richmond Raceway na noite de domingo.

Foi a primeira vitória de Dillon desde 28 de agosto de 2022, em Daytona. Ele teve apenas duas colocações no top 10 este ano e entrou na corrida classificado em 32º na classificação. Agora ele está a caminho da pós-temporada – mas não o fez suavemente.

“Eu odeio fazer isso, mas às vezes é preciso ter isso”, disse Dillon.

Dillon parecia estar caminhando para a vitória quando Ricky Stenhouse Jr. e Ryan Preece colidiram, forçando a primeira bandeira amarela de toda a corrida de 400 voltas e 300 milhas, além das pré-agendadas após o final das duas primeiras etapas.

Joey Logano levou a melhor sobre Austin Dillon, acima, na relargada na prorrogação, então Dillon chegou atrás de Logano e o girou — e quando Denny Hamlin pareceu passar por ele por dentro, Dillon também fez contato com ele e o mandou contra a parede. Logan Whitton/Getty Images

Então os pilotos foram para a prorrogação, e Logano claramente levou a melhor sobre Dillon na relargada. Então Dillon chegou atrás de Logano e o girou — e quando Denny Hamlin pareceu estar passando por ele por dentro, Dillon fez contato com ele também e o mandou para o muro.

Dillon emergiu de todo esse caos com uma vitória em seu Chevrolet nº 3. Esse número foi notoriamente dirigido — muitas vezes agressivamente — por Dale Earnhardt. E essa simetria não pareceu perdida para o heptacampeão da Cup Jimmie Johnson, que opinou nas redes sociais.

“Vibrações de Dale Sr.”, disse Johnson.

Logano, sem surpresa, não estava com disposição para ignorar a atitude de Dillon.

“É ridículo que seja assim que corremos. Inacreditável”, disse Logano. “Eu pego choques e corro. Eu faço isso. Eu esperava isso. Mas quatro distâncias de carro atrás, ele nunca faria a curva. E então ele destrói o outro carro. Ele destrói o 11 para ir junto. Que pedaço de merda.”

O 11 — Hamlin — também não ficou satisfeito.

“Ele vai ser creditado com a vitória, mas obviamente ele não vai longe”, disse Hamlin. “Você tem que pagar suas dívidas de volta em coisas assim. Mas vale a pena, porque eles saltam 20 posições em pontos. Então eu entendo tudo isso. Não há má vontade nisso. Eu entendo. Eu só odeio ter feito parte disso. Teria sido divertido se eu não fosse um dos dois caras que foram eliminados na última curva.”

Dillon parecia estar a caminho de uma vitória muito menos controversa após passar Hamlin pela liderança com 29 voltas para o fim. Esta foi a primeira vez em uma corrida da Cup que vale pontos que as equipes tiveram várias opções de pneus. Os pneus “Option” eram mais macios, dando aos pilotos um aumento de velocidade, mas menos longevidade do que os pneus “Prime”. As equipes tinham apenas dois conjuntos de pneus Option para a corrida.

Os pneus Option ajudaram Daniel Suárez a assumir a liderança no início do segundo estágio, e ele finalmente venceu esse estágio. Depois de colocar outro conjunto de pneus Option com cerca de 40 voltas restantes, Suárez começou a avançar para a frente, mas parecia que ele ficaria sem voltas antes de ameaçar Dillon.

Mas então o acidente Stenhouse-Preece deu a Dillon problemas maiores para se preocupar. Agora ele tem a vitória — mas pelo menos dois pilotos veteranos com um machado para moer.