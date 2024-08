Austin Riley, do Braves, perderá de 6 a 8 semanas com fratura na mão

ATLANTA — O Atlanta Braves, assolado por lesões, sofreu outro golpe duro, anunciando na segunda-feira que o terceira base Austin Riley perderá pelo menos o resto da temporada regular após quebrar a mão direita.

Riley foi atingido no domingo por uma bola rápida de 97 mph do titular do Los Angeles Angels, Jack Kochanowicz, no primeiro inning. Uma ressonância magnética confirmou a fratura.

Riley ficará de fora de seis a oito semanas, o que o deixará fora da temporada regular e provavelmente dos playoffs caso os Braves se classifiquem.

Escolhas do editor

Atlanta tinha uma vantagem de dois jogos sobre o New York Mets na disputa pela vaga final de wild card, indo para uma série de três jogos contra o Philadelphia Phillies, líder da Liga Nacional Leste, que começa na terça-feira.

Os Braves ganharam seis títulos de divisão consecutivos, mas essa sequência está em risco depois que uma onda de lesões deixou o time sete jogos atrás dos Phillies. Uma vaga de wild-card parece o caminho mais provável para uma sétima aparição consecutiva na pós-temporada.

Atlanta já perdeu o MVP da NL Ronald Acuna Jr. e o ás do arremesso Spencer Strider para lesões que acabaram com a temporada. Vários outros jogadores importantes, incluindo o segunda base Ozzie Albies, o defensor central Michael Harris II e o receptor Sean Murphy, perderam muito tempo.

Este é o segundo revés significativo para Riley, que tem 19 home runs e 56 RBIs em 110 jogos. Ele ficou sentado por duas semanas em maio com uma distensão muscular perto da caixa torácica.

Esta última lesão deixa os Braves com um grande buraco em sua escalação. O prazo de troca passou, e eles não têm muitas opções viáveis ​​em sua organização para preencher o vazio.

Riley acertou 37 home runs na temporada passada. Ele tem 153 home runs para Atlanta desde sua estreia na liga principal em 2019.

Luke Williams, que tem apenas 2 de 17 na temporada, assumiu no domingo na terceira base depois que Riley se machucou, mas dificilmente parece uma opção em tempo integral. Os Braves podem mover Whit Merrifield, atualmente preenchendo a segunda base para os Albies, para a terceira e dar outra chance ao principal prospecto Nacho Alvarez.

Alvarez, no entanto, acertou apenas 3 de 30 como primeira escolha para substituir Albies, levando os Braves a devolvê-lo ao Triple-A Gwinnett.

A equipe recebeu boas notícias sobre lesões, anunciando que Reynaldo López foi convocado de sua reabilitação para começar a abertura da série contra os Phillies.

O destro, que tem 7-4 com ERA de 2,06 e foi para o All-Star Game pela primeira vez, arremessou pela última vez em 28 de julho contra o Mets. Ele foi retirado após três innings e entrou para a lista de lesionados com inflamação no antebraço.

Os Braves enviaram o apaziguador Jimmy Herget para a Triple-A para abrir espaço para López.