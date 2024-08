Autoridades húngaras avaliam participação olímpica do boxeador Imane Khelif

VILLEPINTE, França — A Associação Húngara de Boxe informou que está enviando cartas de protesto ao COI e ao comitê olímpico da Hungria sobre a disputa das quartas de final entre Anna Luca Hamori e Imane Khelif, da Argélia, no boxe feminino nas Olimpíadas de Paris.

Hamori ainda aceitará sua luta no sábado contra Khelif, de acordo com a MTI, agência de notícias estatal da Hungria.

A MTI foi informada dos planos da associação na sexta-feira por Lajos Berkó, um membro do conselho executivo da associação. A associação também está investigando a possibilidade de desafiar legalmente a presença de Khelif.

“Estou muito triste que haja um escândalo e que tenhamos que falar sobre um tópico que não é compatível com o esporte”, disse Berkó. “Isso é inaceitável e ultrajante.”

A associação de boxe planeja “expressar nossa indignação e solicitar que o COI reconsidere sua decisão, que permitiu a entrada no sistema de competição do COI de um competidor que estava anteriormente banido do [International Boxing Association’s] campeonatos mundiais”, disse Berkó.

Khelif e o colega boxeador Lin Yu-ting, de Taipei Chinês, foram desqualificados do campeonato mundial de 2023 depois de já terem competido. A IBA decidiu que Khelif e Lin falharam em testes de elegibilidade de gênero não especificados, mas não forneceram documentação. Ambos os lutadores competiram em eventos da IBA por vários anos.

No ano passado, o COI retirou da IBA o status de órgão regulador do boxe por questões de governança e assumiu o comando da competição de boxe de Paris 2024.

Lin venceu sua luta de peso pena nas oitavas de final na sexta-feira contra Sidora Turdibekova, do Uzbequistão, por pontos, por decisão unânime. Em seguida, ela enfrenta Svetlana Kamenova Staneva, da Bulgária.

O Comitê Olímpico Búlgaro, em uma declaração na sexta-feira, disse que contatou o COI para se opor à participação de Lin em Paris. O órgão dirigente búlgaro observou que havia expressado suas preocupações durante uma reunião em 27 de julho com a Comissão Médica e Científica do COI.

Hamori é a primeira boxeadora húngara nas Olimpíadas e não demonstrou nenhum escrúpulo em lutar contra Khelif imediatamente após garantir sua vaga nas quartas de final na divisão até 66 kg ao derrotar a australiana Marissa Williamson Pohlman.

“Não estou assustado”, disse Hamori. “Não me importo com a história da imprensa e as mídias sociais.”

A primeira oponente de Khelif em Paris, Angela Carini da Itália, abandonou a luta após 46 segundos. Sua reação chorosa ao abandonar a luta virou manchete internacional, e Carini recebeu a visita do primeiro-ministro italiano Giorgia Meloni.

“Do meu ponto de vista, não foi uma competição igualitária”, disse Meloni na quinta-feira em Paris, onde consolou Carini depois que a lutadora encerrou a luta.

Na sexta-feira, Meloni se encontrou com o presidente do COI, Thomas Bach, e ambos concordaram que o governo italiano e o COI “permaneceriam em contato para avaliar como enfrentar a questão no futuro”.

Carini adotou um tom mais neutro na sexta-feira ao discutir as consequências da luta de quinta-feira.

“Toda essa controvérsia me deixa triste”, disse Carini ao jornal italiano Gazzetta dello Sport. “Sinto muito pela minha oponente também. Se o COI disse que ela pode lutar, eu respeito essa decisão.”

Carini manteve sua decisão de abandonar a luta, mas lamentou não ter apertado a mão de Khelif após a luta.

“Não era algo que eu pretendia fazer”, disse Carini. “Na verdade, quero me desculpar com ela e com todos os outros. Fiquei bravo porque minhas Olimpíadas tinham virado fumaça.”

A International Boxing Association, em uma declaração na sexta-feira, disse que concederá a Carini o prêmio em dinheiro da IBA como se ela fosse uma campeã olímpica. O presidente da IBA, Umar Kremlev, também disse que a organização apoiaria Turdibekova, que perdeu para Lin na sexta-feira.

Atletas que ganham ouro no torneio olímpico de boxe recebem US$ 50.000 da IBA, enquanto medalhistas de prata recebem US$ 25.000 e vencedores de bronze, US$ 12.500.

A Associated Press e a Reuters contribuíram para esta reportagem.