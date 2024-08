Ayesha Curry luta contra as lágrimas durante encontro tenso com a polícia francesa

As Olimpíadas de Paris não foram só diversão e medalhas de ouro para Stephen Curry e sua família… a esposa da lenda da NBA, Ayesha chorou ao lidar com as autoridades francesas.

A personalidade da TV – que estava em Paris para torcer por seu marido, estrela da equipe dos EUA, enquanto ele desejou aos EUA uma vitória da França no jogo da medalha de ouro no sábado – está se tornando viral quando um vídeo a mostra enxugando as lágrimas enquanto enfrenta um confronto tenso com as autoridades locais.

Ayesha Curry e Sonya Curry ficaram chateadas com a polícia em Paris você pode ouvir Draymond dizer: “Então, mesmo que vocês tenham batido na cabeça do bebê, ainda não há nada que vocês possam fazer para tirá-los daqui” pic.twitter.com/YpIfjxyjkL – Ahmed/The Ears/IG: BigBizTheGod 🇸🇴 (@big_business_) 11 de agosto de 2024

Confira o vídeo… não está claro exatamente o que aconteceu, mas parece que houve uma disputa sobre se Ayesha e seu filho pequeno, Caio Chaiforam autorizados a ir até seu carro… que parecia estar preso em um engarrafamento devido ao presidente francês Emmanuel Macron saindo da área.

Pelo que parece, o bebê Caius foi pego no caos e foi atingido por alguém no local … o que gerou uma resposta emocional de Ayesha e da mãe de Steph, Sônia.

Companheiro de equipe de Steph no Golden State Warriors Draymond Verde aconteceu de estar lá… e até foi ouvido criticando as autoridades, dizendo… “Então, mesmo depois de vocês terem batido na cabeça do bebê, ainda não há nada que possam fazer para tirá-los daqui?”

Claro, não é surpresa que Draymond proteja Curry… Steph e DG são companheiros de equipe há anos.

Mas as autoridades francesas não pareceram comovidas com os seus apelos… visto que mantiveram a sua posição de que a família tinha de permanecer onde estava.

Antes do confronto, os Curry estavam nas nuvens.

Steph foi um fator chave na vitória da equipe dos EUA sobre a França, rendendo a Curry, LeBronJames e o resto das estrelas uma medalha de ouro. O 2x MVP da NBA saiu nos momentos finais do jogo acirrado, derrubando 4 trios quando os EUA precisavam muito de baldes.