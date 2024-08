Baleia faz aparição durante semifinal olímpica de shortboard

Um convidado especial apareceu na segunda-feira durante o último dia de surfe olímpico no Taiti.

Escolhas dos editores

Uma baleia compartilhou a água a uma distância segura de atletas e fãs durante a primeira bateria da semifinal de shortboard entre a brasileira Tatiana Weston-Webb e a costarriquenha Brisa Hennessy.

A aparição da baleia rendeu uma medalha de ouro para espectadores e fotógrafos olímpicos.

Os semifinalistas olímpicos de surfe receberam uma visita da BALEIA. #OlimpíadasDeParis 🐋 foto.twitter.com/r14xWnLTm4 — NBC Olimpíadas e Paralimpíadas (@NBCOlympics) 6 de agosto de 2024

Cameos de animais aquáticos como focas, tubarões e baleias são comuns no surfe. As baleias geralmente se reúnem no Taiti durante a temporada de acasalamento, parto e migração.

Líderes indígenas do Pacífico assinaram um tratado em abril para reconhecer as baleias como pessoas jurídicas, embora a declaração não esteja refletida nas leis dos países participantes.

Weston-Webb venceu a semifinal com uma pontuação de 13,66 para avançar para as finais. Ela terminou com uma medalha de prata atrás da norte-americana Caroline Marks, que ganhou o ouro com uma pontuação de 10,50.