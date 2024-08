Barcelona chega a acordo com Leipzig para transferência de Dani Olmo – fonte

ANNAPOLIS, Maryland — O Barcelona chegou a um acordo em princípio com o Leipzig na terça-feira para a transferência do meio-campista Dani Olmo para o gigante da LaLiga, disse à ESPN uma fonte autorizada a falar pelo clube espanhol.

A contratação está pendente de acordo sobre os detalhes finais e um exame físico na quinta-feira. Olmo já está em Barcelona com seu agente e deve se juntar aos seus novos companheiros de equipe do Barça no treino na sexta-feira.

O diretor esportivo do Barcelona, ​​Deco, se encontrou com representantes do Leipzig na terça-feira de manhã na esperança de concluir a contratação, que totalizaria cerca de € 60 milhões (US$ 65,6 milhões). Embora o acordo ainda não tenha sido finalizado, a fonte indicou que o Barça, que ainda não adicionou uma contratação de verão, concordaria com os termos do Leipzig para o jogador.

O espanhol se tornou o principal alvo do Barça nesta janela de transferências depois que o gigante catalão não conseguiu contratar o atacante do Athletic Club, Nico Williams.

“Estamos prontos para conversar sobre isso”, disse Schäfer em entrevista coletiva na terça-feira, quando questionado sobre o interesse do Barça em Olmo.

“Mas Dani tem um certo valor. Dani é um jogador excepcional.”

O Barça já chegou a um acordo pessoal com Olmo, que está interessado em retornar ao clube onde começou sua carreira.

Olmo marcou três gols na Euro 2024 e terminou como co-vencedor da Chuteira de Ouro e ajudou a Espanha a vencer o torneio.

O jogador de 26 anos, cujo contrato com o Leipzig expira em junho de 2027, marcou 29 gols em suas quatro temporadas no clube.

Enquanto isso, Williams retornou aos treinos de pré-temporada no Athletic Club na terça-feira.

“Estou de volta, estou ansioso por esta temporada, vamos, Athletic”, disse ele em um vídeo compartilhado pelo clube no X.

Adriana Garcia e Sam Marsden, da ESPN, contribuíram para esta reportagem.