Barcelona considera contratação de Federico Chiesa – fontes

O Barcelona está avaliando a contratação de Federico Chiesa, da Juventus, enquanto corre contra o relógio para contratar um novo ponta antes do fechamento da janela de transferências, disseram fontes à ESPN.

Chiesa, de 26 anos, surgiu como uma das principais opções do Barça para reforçar o ataque devido ao seu interesse em ingressar no clube e à disposição da Juventus em deixá-lo sair.

O ponta espanhol e do Athletic Club, Nico Williams, era o principal alvo do Barça no início do verão, enquanto o time também foi relacionado a Rafael Leão, do Milan.

No entanto, os custos envolvidos em possíveis acordos entre Williams e Leão forçaram o Barça a explorar alternativas de baixo custo.

Williams, que se destacou na conquista do Campeonato Europeu pela Espanha em julho, tem uma cláusula de rescisão de € 58 milhões (US$ 64,5 milhões) e fontes disseram à ESPN que o Milan está pedindo € 100 milhões para concordar com a transferência de Leão.

Enquanto isso, Chiesa não está nos planos do novo técnico da Juventus, Thiago Motta, e o Barça recebeu a oportunidade de contratar o jogador, com o clube italiano aberto a ofertas no valor de cerca de € 15 milhões, já que seu contrato expira no ano que vem.

A carreira do italiano estagnou desde que sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior no início de 2022, que o deixou fora de ação por 11 meses.

Ele retornou para a segunda metade da temporada 2022-23 e fez 37 jogos pela Juventus na temporada passada, marcando 10 gols e garantindo uma vaga na seleção italiana para a Euro 2024.

Apesar disso, uma fonte disse que Chiesa teria que passar por exames médicos exaustivos antes que o Barça se comprometesse com qualquer possível transferência.

Federico Chiesa é considerado excedente às necessidades do novo técnico da Juventus, Thiago Motta. Chris Ricco – Juventus FC/Juventus FC via Getty Images

Qualquer acordo também dependerá da situação financeira do clube. A contratação de verão Dani Olmo, uma chegada de € 55 milhões do RB Leipzig, ainda não foi registrada na LaLiga, pois o Barça está acima do seu limite anual de gastos.

A transferência pendente de Ilkay Gündogan para o Manchester City deve abrir espaço para que Olmo seja registrado antes do jogo de sábado contra o Athletic no Estádio Olímpico, mas novas saídas podem ser necessárias antes que mais entradas sejam permitidas.

Vitor Roque, Clément Lenglet, Eric García e Ansu Fati estão entre os outros jogadores que podem sair antes do fechamento da janela de transferências.

Se essas peças do dominó se encaixarem, o Barça vai buscar um ponta esquerda, embora Williams — que era a contratação dos sonhos do presidente Joan Laporta — e Leão estejam atualmente fora de sua faixa de preço.

Além de Chiesa, Kingsley Coman foi ligado como uma possível opção de baixo custo. O internacional francês poderá deixar o Bayern de Munique por um custo mais acessível neste mês, enquanto fontes dizem que outras opções podem ser consideradas.