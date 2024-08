Barcelona contrata internacional juvenil dos EUA Pedro Soma

O Barcelona concluiu a contratação do jovem jogador da seleção norte-americana Pedro Soma, do time catalão Cornellá.

Soma, nascido na Flórida, inicialmente se juntará ao time sub-19 do clube — que é treinado pelo ex-jogador da seleção brasileira Juliano Belletti —, mas também pode ter minutos no time B, o Barça Atlético, que joga na terceira divisão do futebol espanhol.

O meio-campista de 18 anos se junta a um crescente contingente de jovens americanos no Barça, com o goleiro Diego Kochen e o meio-campista Adrian Simon Gill também fazendo parte da equipe.

Soma nasceu em Boca Raton, Flórida, filho de mãe brasileira e pai americano, mas se mudou para Barcelona em 2018.

Depois de jogar futebol de base na cidade, ele foi contratado pelo Cornellà, da terceira divisão, em 2020, passando a representar o time principal do clube.

Pedro Soma foi capitão dos EUA na Copa do Mundo Sub-17 em 2023. Marcio Machado/Eurasia Sport Images/FIFA via Getty Images

Suas atuações na Espanha lhe renderam reconhecimento internacional em sua terra natal, onde conquistou convocações para a seleção dos EUA nas categorias sub-16, sub-17 e sub-18.

Na Copa do Mundo Sub-17 do ano passado, disputada na Indonésia, ele fez três aparições e levou os EUA às oitavas de final, capitaneando o time quando eles foram derrotados pela eventual campeã, a Alemanha, por 3 a 2.

O Barça acompanhou seu progresso por um tempo e na quinta-feira anunciou um acordo com Cornellà para que ele fosse transferido para os gigantes da LaLiga.

Soma já tem um relacionamento próximo com Kochen e Gill, mais dois jovens jogadores da seleção dos EUA que estão fazendo sua estreia na famosa academia do Barça.

O goleiro Kochen, de 18 anos, foi titular regular do time principal na temporada passada e já fez sua estreia profissional em uma partida não competitiva.

Espera-se que ele seja o número 1 do time B nesta temporada, já que o clube prioriza o tempo de jogo em vez de viajar com o time principal.

Gill, de 18 anos, está atualmente se recuperando de uma lesão de longa duração que o manteve fora da maior parte da temporada passada.