Barcelona faz oferta de empréstimo para Bajčetić, do Liverpool, diz fonte

O Barcelona está em negociações para sequestrar o meio-campista do Liverpool Stefan Bajčetić para o RB Salzburg, confirmaram fontes à ESPN.

Bajčetić, de 19 anos, surgiu como alvo de empréstimo do Barça depois que Marc Bernal foi afastado por meses devido a uma lesão no ligamento cruzado anterior rompido na quarta-feira.

O Salzburg, agora treinado pelo ex-assistente de Jürgen Klopp, Pep Lijnders, estava na liderança para fechar o acordo com o jovem espanhol.

No entanto, a chegada do Barça pode mudar o destino final de Bajčetić antes do fechamento da janela de transferências na sexta-feira.

O ex-meio-campista do Liverpool Thiago Alcantara conhece bem Bajčetić de sua época em Anfield e fontes dizem que ele está se esforçando muito para que um empréstimo de uma temporada seja concluído.

Thiago fez parte da comissão técnica do novo técnico do Barça, Hansi Flick, durante o verão em um contrato de curto prazo e pode retornar quando completar seus mandatos.

Fontes acrescentam que outros clubes na Espanha, Alemanha e França também fizeram consultas ao Liverpool.

Stefan Bajčetić ainda não jogou pelo Liverpool de Arne Slot na Premier League. Nikki Dyer – LFC/Liverpool FC via Getty Images

O time catalão havia decidido não reforçar o meio-campo neste verão, mas a lesão de Bernal mudou seus planos.

Com Gavi e Frenkie de Jong ainda lesionados e Ilkay Gündogan de volta ao Manchester City, eles ficaram aquém do meio-campo.

O Barça teve problemas para registrar novas contratações neste verão, com Dani Olmo perdendo os dois primeiros jogos da temporada antes de estrear na vitória sobre o Rayo Vallecano na terça-feira, depois que sua inscrição foi finalmente processada.

No entanto, com Bajčetić chegando apenas por meio de um possível empréstimo e sem um salário alto, há esperança de que eles consigam abrir espaço para registrá-lo, cumprindo as regulamentações financeiras da LaLiga.

Bajčetić chegou ao Liverpool vindo do clube de sua cidade natal, o Celta Vigo, em 2020 e fez 22 partidas pelo time principal.

Inicialmente zagueiro, Klopp o colocou no meio-campo, mas ele também pode jogar em qualquer posição na defesa.

Lesões prejudicaram seu progresso nas últimas temporadas, mas fontes dizem que ele está totalmente em forma após uma pré-temporada completa.