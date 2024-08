Barcelona fecha acordo com a Espanha, estrela do RB Leipzig Dani Olmo

O Barcelona concluiu a contratação do versátil atacante Dani Olmo, do RB Leipzig, confirmou o clube catalão na sexta-feira.

Fontes disseram à ESPN que o acordo vale inicialmente € 55 milhões (US$ 60 milhões), com € 7 milhões adicionais em possíveis complementos.

O internacional espanhol assinou um contrato de seis anos com o clube até junho de 2030, com uma cláusula de rescisão fixada em € 500 milhões.

“Quero muito começar. Esses dias foram intensos, mas tudo aconteceu muito rápido e serei eternamente grato a Leipzig”, disse Olmo aos repórteres em sua introdução. “Estamos dando tudo de nós nesta nova etapa.”

Olmo, que estava no Barça até ir para a Croácia aos 16 anos, se torna a primeira grande contratação do clube no verão, enquanto eles continuam lidando com as restrições financeiras impostas pelo teto de gastos da LaLiga.

O Barça intensificou as negociações para contratar Olmo na semana passada, após frustrações nas tentativas de contratar Nico Williams, do Athletic Club.

O diretor esportivo Deco voou para Leipzig no início desta semana, onde as negociações com o grupo de jogadores e o clube da Bundesliga resultaram em um acordo em princípio na terça-feira.

Olmo, de 26 anos, então voou para Barcelona, ​​com a transferência confirmada na sexta-feira e o internacional espanhol previsto para ser apresentado na sexta-feira antes do amistoso de segunda-feira contra o Mônaco no Estádio Olímpico.

Dani Olmo ajudou a Espanha a conquistar a glória na Euro 2024. Tom Weller/Picture Alliance via Getty Images

Fontes dizem que a contratação de Olmo não descarta uma nova tentativa por Williams antes do fechamento da janela de transferências neste mês, embora ainda haja uma aceitação de que contratar o ponta continua difícil.

Depois de ingressar na academia La Masia do Barça, vindo do rival local Espanyol, em 2007, Olmo foi para o Dínamo Zagreb em 2014 em busca de um caminho mais rápido para o time principal.

Ele fez 124 jogos pelo time croata antes de assinar com o Leipzig em 2020, onde ganhou duas DFB-Pokals e uma DFL-Supercup, marcando três gols na final do ano passado, na vitória por 3 a 0 sobre o Bayern de Munique.

“Um clube jovem, um jogador jovem… Crescemos, conquistamos nossos primeiros troféus e fizemos história juntos”, disse Olmo no Instagram, anunciando sua saída do Leipzig.

“Duas Copas e a Supercopa são apenas alguns dos muitos momentos inesquecíveis que sempre ficarão comigo. Obrigado RB Leipzig, vocês estarão para sempre em meu coração.”

Olmo também se destacou pela Espanha e desempenhou um papel importante na campanha vitoriosa do Campeonato Europeu neste verão, marcando três vezes e dando duas assistências em seis jogos.