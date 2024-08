Barcelona inclui Dani Olmo no elenco em meio à espera de inscrição

O Barcelona incluiu Dani Olmo em sua lista de convocados para a partida de sábado contra o Athletic Club no Estádio Olímpico, na corrida para registrá-lo na LaLiga a tempo.

Olmo, de 26 anos, chegou ao Barça vindo do RB Leipzig por um valor inicial de € 55 milhões (US$ 61,6 milhões) no início deste verão, mas sua inscrição na liga ainda não foi concretizada devido aos contínuos problemas financeiros do clube.

O Barça continua acima do limite de gastos anuais imposto pela liga — um teto que todos os clubes espanhóis têm e que é determinado aproximadamente pela diferença entre a receita do time menos as despesas não esportivas e o pagamento de dívidas — e precisa reduzir a folha de pagamento e/ou aumentar a receita para registrar novas contratações.

Como resultado, Olmo perdeu a vitória na estreia contra o Valencia no último fim de semana.

No entanto, ele foi convocado para enfrentar o Athletic, embora o Barça diga que sua inclusão está “pendente da conclusão do registro do jogador na LaLiga”.

O Barça está trabalhando em uma série de saídas na tentativa de garantir que Olmo esteja disponível para o técnico Hansi Flick no sábado.

A saída de Ilkay Gündogan para o Manchester City já foi confirmada, enquanto Clément Lenglet, Mikayil Faye e Vitor Roque também estão perto de sair.

Fontes confirmaram à ESPN que Lenglet assinará uma extensão de contrato até 2027, dividindo seu salário restante em dois anos em vez de três, antes de ser emprestado por uma temporada ao Atlético de Madrid, da LaLiga.

O zagueiro Faye deve se juntar ao Rennes, da França, por um valor inicial de € 14 milhões, como parte de um acordo que inclui vários complementos e cláusulas que permitiriam ao Barça recontratar o jovem senegalês no futuro.

Roque, por sua vez, se juntará ao Real Betis por empréstimo depois de não conseguir garantir uma vaga no time principal do Barça após sua transferência de € 35 milhões do Club Athletico Paranaense em janeiro.

Em outro lugar, o meio-campista Fermín López faz parte do elenco do Barça pela primeira vez nesta temporada, após retornar de um período de folga após o sucesso com a Espanha no Campeonato Europeu e nos Jogos Olímpicos neste verão.

Mas não há Andreas Christensen, que tem um problema no tendão de Aquiles e deve ficar várias semanas afastado.

“Acho que ele não pode ajudar a equipe [at the moment] e ele sabe disso”, disse Flick em uma entrevista coletiva na sexta-feira. “No ano passado, ele fez muitos jogos de apenas 60 minutos com problemas. Agora nós cuidamos disso.”

O Barça também não conta com os ausentes de longa data Ronald Araújo, Gavi, Frenkie de Jong e Ansu Fati.