Barcelona perde Gündoğan para estreia na LaLiga em meio a crise no meio-campo

Ilkay Gündoğan foi descartado da estreia do Barcelona na LaLiga, contra o Valencia, no sábado (ABC, ESPN+ e ESPN Deportes), o que agrava os problemas de lesões do time catalão antes da nova temporada.

Gündoğan, 33, levou uma pancada na cabeça na derrota por 3 a 0 para o Monaco na segunda-feira, no Troféu Joan Gamper, e ficará de fora da viagem a Mestalla por precaução.

O internacional alemão junta-se a Gavi, Frenkie de Jong, Ronald Araújo e Ansu Fati na reserva, enquanto Fermín López ainda não regressou da sua pausa após os seus esforços pela Espanha no Campeonato Europeu e nos Jogos Olímpicos deste verão.

O contratado de verão Dani Olmo, que chegou por € 55 milhões (US$ 60,6 milhões) do RB Leipzig, também não está disponível, apesar de ter treinado com seus novos companheiros de equipe na última semana.

O treinador do Barça, Hansi Flick, disse que o internacional espanhol não está em condições de jogar, mas a sua contratação ainda não foi registada na LaLiga, uma vez que o Azulão procuram criar espaço dentro do teto de gastos imposto pela liga para inscrevê-lo.

Os registros de Iñigo Martínez, Pau Victor, Marc Casadó e Pablo Torre foram finalmente processados ​​na sexta-feira, deixando Olmo e o atacante Vitor Roque como os únicos pendentes.

Gündoğan sofreu uma lesão na cabeça contra o Monaco na segunda-feira. Siu Wu/aliança de imagens via Getty Images

No entanto, fontes disseram à ESPN que o atacante brasileiro Roque, contratado por € 35 milhões em janeiro, foi informado de que pode encontrar um novo clube antes do fechamento da janela de transferências neste mês, seja por empréstimo ou por um acordo permanente.

Em outro lugar, Pedri retorna ao elenco do Barça para enfrentar o Valencia depois de perder a pré-temporada devido a uma lesão sofrida na vitória da Espanha sobre a Alemanha nas quartas de final da Euro 2024, em julho.

Flick diz que Pedri pode jogar no segundo tempo, o que significa que os jovens Casadó, Torre e Marc Bernal são os únicos meio-campistas naturais aptos a começar, embora Andreas Christensen e Raphinha também possam ser usados ​​no centro.