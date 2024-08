Barcelona teme que Marc Bernal tenha sofrido lesão do ligamento cruzado anterior contra Vallecano – fonte

O meio-campista suspeito do Barcelona, ​​Marc Bernal, sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior na vitória de terça-feira por 2 a 1 contra o Rayo Vallecano e pode perder a maior parte da temporada, disse uma fonte à ESPN.

Bernal, de 17 anos, foi forçado a sair nos minutos finais da partida em Vallecas, quando o Barça recuperou-se e conseguiu a terceira vitória em três jogos para começar a nova temporada na LaLiga.

No entanto, a lesão de Bernal manchou a vitória, com o técnico Hansi Flick dizendo que o jovem passará por exames na quarta-feira, mas confirmando que teme o pior.

“É uma vitória triste porque Marc Bernal está machucado e as coisas não parecem boas”, disse Flick em entrevista coletiva após o jogo.

“Temos que esperar para ver o quão pesado é. Nós vencemos, está tudo bem, mas quando você vê o vestiário ninguém está feliz.

“Não é bom. Ele fez uma partida fantástica — 17 anos, que desempenho. Dói.”

A lesão de Marc Bernal pode ser um grande golpe para o Barcelona. Denis Doyle/Getty Images

Bernal tem sido um dos pontos positivos do brilhante início de temporada do Barça, estreando pelo clube na vitória sobre o Valencia na primeira rodada, depois de impressionar Flick na pré-temporada.

Jogando na base do meio-campo, o jovem internacional espanhol é um dos três jovens de 17 anos que começaram todos os três jogos do Blaugrana na liga até agora, junto com o zagueiro Pau Cubarsí e o ponta Lamine Yamal.

Isso cria mais problemas no meio-campo para o Barça, com Frenkie de Jong e Gavi também atualmente afastados por lesões e Ilkay Güngodan retornando ao Manchester City na semana passada.

No entanto, Flick insiste que o clube está bem coberto na posição e não fará nenhuma contratação por impulso, já que a janela de transferências deve fechar na sexta-feira.

“Isso está muito próximo do jogo”, acrescentou ele quando questionado se o Barça recorreria ao mercado para cobrir uma possível lesão de longo prazo de Bernal.

“Agora temos que pensar em tudo, mas no final do dia temos muitos jogadores. Temos mais uma partida antes da pausa internacional e então, esperançosamente, os jogadores retornam. Podemos cobrir o No.6 [position] sem problemas.”

Antes da lesão de Bernal, Dani Olmo comemorou uma estreia dos sonhos pelo Barça, saindo do banco para marcar o gol da vitória aos 82 minutos, depois que Pedri empatou o gol inaugural de Unai López.

A vitória levou o time catalão ao topo da tabela com nove pontos de nove possíveis, representando seu melhor início de temporada na liga desde a temporada 2018-19.

Eles retornam à ação no sábado, quando recebem o Real Valladolid no Estádio Olímpico, antes da pausa da LaLiga para as seleções.