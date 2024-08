Barry Keoghan encerra boato de separação de Sabrina Carpenter

Os fãs começaram a especular sobre o relacionamento do casal depois de uma reportagem online na sexta-feira alegando que eles haviam desistido. No entanto, o ator irlandês sutilmente encerrou o boato acessando o Instagram e clicando em “curtir” no último upload sensual da estrela pop… onde ela usava um top azul bebê, calcinha, liga e salto alto.