PARIS — Os atuais campeões, Estados Unidos, finalmente conseguiram uma vitória no quarto jogo da fase de grupos do basquete feminino 3×3 nas Olimpíadas de Paris, na quinta-feira, com uma vitória de 17 a 11 sobre a Espanha.

Depois de sofrer a terceira derrota consecutiva para a Austrália por 17 a 15 no início do dia, os EUA usaram sua vantagem de tamanho para fazer jogadas de pontuação e impor uma defesa firme à Espanha.

“Foi um ótimo jogo para o nosso time. Às vezes, basta uma vitória para começar”, disse Hailey Van Lith. “Então, espero que isso tenha sido o que acendeu o nosso fogo.”

O tricampeão olímpico Kevin Durant estava no jogo contra a Austrália, enquanto o tetracampeão da NBA LeBron James e a nadadora Katie Ledecky, dona de 13 medalhas olímpicas, estavam na quadra para apoiar seus compatriotas no jogo contra a Espanha.

“Isso é incrível”, disse Van Lith sobre o apoio de grandes nomes. “Eles nos perguntam como nosso time está indo. Eles falam conosco. Eles se importam com o que estamos fazendo.”

“Eles nos deram um pequeno (conselho) sobre como lidar com a pressão. Eles compartilharam alguns bons conselhos sobre usar os EUA no peito.”

Em contraste, os homens dos EUA sofreram mais duas derrotas, 20-18 para a Lituânia e 21-19 para a campeã de Tóquio, a Letônia, que continua sendo o único time invicto no 3×3 em Paris no final do terceiro dia.

Os EUA foram prejudicados pela ausência de Jimmer Fredette, que sofreu uma lesão na perna esquerda e cuja disponibilidade no futuro será avaliada jogo a jogo.

Ambas as equipes dos EUA continuam na parte inferior da classificação, com perspectivas sombrias de classificação direta para as semifinais.

Na fase de grupos, os times jogam em turno e returno. Os dois primeiros do grupo vão direto para as semifinais e os quatro times seguintes disputam as outras duas vagas nas semifinais.

A Letônia já havia conquistado uma rápida vitória por 22 a 8 sobre a China e ficado no topo do grupo masculino.

A Sérvia, a melhor colocada, venceu a Holanda por 21-19 quando Strahinja Stojacic encerrou a disputa com uma extraordinária cesta de dois pontos de longa distância. Eles também derrotaram a França por 19-16 algumas horas depois, em um jogo interrompido por uma tempestade de chuva.

Em outras partidas femininas, a Alemanha infligiu uma primeira derrota ao Canadá por 19-15 com um ótimo esforço coletivo, e também derrotou o Azerbaijão por 12-8 à noite. O Canadá voltou a vencer na sessão noturna com uma vitória de 13-9 sobre a anfitriã França.