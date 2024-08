Basquete feminino altruísta dos EUA chega à 8ª final olímpica consecutiva

PARIS — É difícil quantificar os maiores times de passes da história do basquete — os argentinos masculinos dos anos 2000 ou talvez o San Antonio Spurs de meados dos anos 2010 têm um caso. Mas é justo dizer que esta versão do Time EUA feminino, cheia de mestres da arte, está entre os candidatos.

Assistir os americanos executarem o ataque e compartilharem a bola nas últimas duas semanas na França tem sido algo entre uma clínica e uma exibição. A bola se move com um altruísmo, confiança e facilidade que desmente a ideia de que esse time foi relativamente apressado.

A exibição na sexta-feira à noite foi brilhante e ao mesmo tempo típica, com o Time EUA acumulando 31 assistências em seu caminho para uma vitória de 85-64 na semifinal sobre a Austrália. Os americanos, agora vencedores de 60 jogos olímpicos consecutivos, jogarão contra a França por sua oitava medalha de ouro consecutiva no domingo. Os franceses derrotaram a Bélgica por 82-75 na prorrogação para chegar ao seu primeiro jogo de medalha de ouro desde 2012.

“Isso fala da jornada que temos feito, que eles não se importam com quem leva o crédito, eles só querem vencer”, disse a treinadora Cheryl Reeve. “E nós dissemos que poderíamos atingir nossos maiores patamares se pudéssemos ser isso. E nós fizemos isso, então estou realmente orgulhosa de nós por isso.”

Breanna Stewart, cuja habilidade de ultrapassar quase todo mundo em quadra o tempo todo lhe rende muitas boas aparições, teve outro jogo forte com 16 pontos em 6 de 12 arremessos, seis rebotes e cinco assistências.

Sua companheira dominante na quadra de ataque, A’ja Wilson, fez 10 pontos com oito rebotes. Wilson, que está um pouco indisposta, não foi tão ativa quanto de costume no ataque, mas ainda foi um fator importante na defesa, com quatro bloqueios e dois roubos de bola.

Jackie Young, cuja mudança para a escalação inicial para a rodada de medalhas provou ser uma decisão astuta de Reeve, teve 14 pontos. Kahleah Copper acrescentou 11 pontos saindo do banco.

“Nós meio que sabemos qual é o padrão do basquete dos EUA”, disse Young, cuja pressão defensiva na bola tem sido uma parte essencial de seu tempo de jogo expandido. “Nós só queremos manter isso.”

Os estatísticos nas Olimpíadas podem ser um pouco amigáveis ​​quando se trata de registrar as assistências, mas os EUA provavelmente merecem a maioria das assistências na área cinzenta, devido à maneira como seus jogadores compartilham a bola.

Os números brutos mostraram que os americanos deram assistências em 27 de suas primeiras 28 cestas, um número difícil de entender, a menos que você veja como o Time EUA corta e filtra enquanto opera o que só pode ser descrito como um belo tipo de basquete.

“Acho que estamos movendo a bola muito, muito bem. Acho que nunca estive em um time que consegue mover a bola assim”, disse Wilson. “Estamos sempre procurando por bons [shot] muito bom [shot]. Nós pregamos isso, mas às vezes não mantemos isso em alguns times. Mas eu sinto que esse time, estamos tentando encontrar a melhor tacada na quadra, e eu acho que nunca estive em um time assim.”

Em seus cinco jogos até agora nas Olimpíadas, os americanos deram assistência em 155 de 173 cestas. Eles estão com uma média de 31 por jogo, e sua percepção de onde cada um vai estar e sua disposição coletiva de compartilhar a bola fazem parecer que eles podem executar seu ataque no escuro.

O time dos EUA deu 31 assistências, comparado com as 19 da Austrália durante sua vitória dominante na sexta-feira. Os americanos também acertaram 50% dos arremessos. Garrett Ellwood/NBAE via Getty Images

Sexta-feira, havia cinco jogadores no time dos EUA que tiveram pelo menos três assistências. No começo do quarto período, a liderança chegou a 30 e era hora de se preparar para o jogo da medalha de ouro.

A Austrália, que jogou quase 32 minutos antes de chegar à linha de falta, tem confiado no arremesso de 3 pontos como sua melhor arma durante as Olimpíadas. Mas ela foi apenas 7 de 29 contra a defesa do Time EUA. As australianas foram lideradas por 11 pontos de Isobel Borlase, 19.

“Isso pode parecer fácil, mas isso não é nada fácil”, disse Reeve. “E então estou super orgulhoso de nós, da evolução que fizemos como um time, e estou animado que temos a última posição, se você quiser, nesta campanha para ver se podemos ganhar outra medalha de ouro.”

A ex-estrela da UConn, Gabby Williams, marcou nove de seus 18 pontos na prorrogação para preparar um confronto entre Estados Unidos e França pelo ouro no basquete, com os homens jogando no sábado e as mulheres no evento final destas Olimpíadas no domingo.

“Eu apenas tento assumir um pouco mais de responsabilidades no final”, disse Williams. “Eu estava bem descansado.”

A França está de volta ao jogo da medalha de ouro pela primeira vez desde que levou a prata nos Jogos de Londres de 2012. Os franceses perderam o jogo para os EUA. Este ano, os franceses têm a garantia de ganhar uma medalha de uma cor melhor do que o bronze conquistado há três anos nos Jogos de Tóquio.

A equipe dos EUA abriu como favorita por 15,5 pontos sobre a França na disputa pela medalha de ouro feminina na ESPN BET.

Informações da Associated Press foram incluídas neste relatório.