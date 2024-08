Basquete feminino da Nigéria chega às quartas de final das Olimpíadas de Paris com vitória histórica

VILLENEUVE-D’ASCQ, França — Ezinna Kalu marcou 21 pontos e a Nigéria fez história nas Olimpíadas ao se tornar o primeiro time africano, masculino ou feminino, a chegar às quartas de final olímpicas no basquete ao derrotar o Canadá por 79 a 70 no domingo.

Os nigerianos (2-1) agora esperam para saber quem será seu oponente. Eles já dobraram o número de vitórias em jogos de grupos para um país que veio à França em busca de sua primeira vitória olímpica desde os Jogos de Atenas de 2004.

Eles foram para o meio da quadra para começar a comemorar, com uma técnica assistente usando seu telefone para registrar o momento. Os nigerianos pararam para dar um high-five nos canadenses, depois voltaram a comemorar com um amontoado no meio da quadra.

Um treinador assistente pegou uma bandeira de um torcedor para tirar fotos na quadra, e os nigerianos se abraçaram e posaram para mais fotos enquanto saboreavam o momento.

A Nigéria é o primeiro time africano — masculino ou feminino — a chegar às quartas de final olímpicas de basquete. Gregory Shamus/Getty Images

O Canadá, quinto colocado no ranking mundial, continua sem vencer em três jogos, eliminado no último dia da fase de grupos do basquete feminino por um time que ficou em 12º lugar.

Cinco países já chegaram tendo garantido vagas, liderados pelos EUA tentando ganhar um oitavo ouro olímpico consecutivo sem precedentes. Os outros são Espanha, Sérvia, França e Alemanha. O sorteio que define as quartas de final segue o jogo final entre a Austrália e a nação anfitriã França.

A Nigéria não conseguiu se classificar para os Jogos do Rio de Janeiro de 2016 e não venceu em Tóquio. Esta equipe feminina teve acesso negado ao barco da Nigéria para a cerimônia de abertura em 26 de julho, e agora jogará quarta-feira na Bercy Arena, às margens do Rio Sena.

A Nigéria marcou os primeiros seis pontos do jogo. A capitã Amy Okonkwo machucou o ombro direito no começo do segundo quarto, colidindo com a atacante canadense Aaliyah Edwards, que mergulhava para pegar uma bola perdida, e o Canadá assumiu a liderança por 41-37 no intervalo.

Okonkwo retornou para o terceiro quarto, quando a Nigéria abriu com uma corrida de 13-1. Os nigerianos superaram o Canadá por 23-5 no terceiro e assumiram a liderança por 60-46 no quarto.

Elizabeth Balogun acrescentou 14 pontos para a Nigéria, e Promise Amukamara teve 12.

Shay Colley liderou o Canadá com 17 pontos, Bridget Carleton teve 13 e Kayla Alexander 12.

Mais cedo no domingo, a Bélgica derrotou o Japão por 85 a 58 e garantiu a primeira das três vagas restantes nas quartas de final.

Emma Meesseman marcou 30 pontos e pegou 11 rebotes para a Bélgica (1-2), enquanto o Japão (0-3) foi eliminado após ganhar a prata há três anos nos Jogos de Tóquio. As japonesas enxugaram as lágrimas ao deixarem a quadra.

Esta é a segunda Olimpíada consecutiva em que o medalhista de prata não consegue medalha nas próximas Olimpíadas. A Espanha ganhou a prata em 2016 nos Jogos do Rio de Janeiro, depois perdeu para a França nas quartas de final em Tóquio.

A Bélgica (1-2) precisava vencer o Japão por 27 pontos para terminar com um diferencial de pontos melhor do que a China para continuar jogando. Os Cats tinham uma casa lotada tentando ajudar, com a Bélgica a apenas 20 milhas (32 quilômetros) de distância e a China (1-2) observando o placar durante os três jogos finais para saber seu destino.

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.