Basquete feminino dos EUA esmaga Nigéria e chega às semifinais olímpicas

PARIS — A’ja Wilson e Breanna Stewart provaram ser uma combinação devastadora para a seleção feminina dos EUA, a ponto de surgir um caso de que elas poderiam dividir o prêmio de Jogadora Mais Valiosa das Olimpíadas.

Mas há uma nova dupla surgindo, embora não seja uma surpresa, que provou ser um grande impulso enquanto os americanos trabalham em direção a outra medalha de ouro.

As companheiras de equipe do Las Vegas Aces, Kelsey Plum e Jackie Young, se destacaram e fizeram a diferença na França e desempenharam papéis importantes na vitória do Time EUA por 88 a 74 sobre a Nigéria nas quartas de final.

Marcou a 59ª vitória olímpica consecutiva da equipe e marca uma semifinal contra a Austrália, vencedora da Sérvia na quarta-feira, na sexta-feira às 15h (horário do leste dos EUA).

Jackie Young terminou com dois dígitos de pontos pelo segundo jogo consecutivo, acertando 60% dos arremessos na vitória dos Estados Unidos sobre a Nigéria. CAROLINE BREHMAN/EPA-EFE/Shutterstock

A treinadora Cheryl Reeve colocou Young na escalação inicial no lugar da veterana Diana Taurasi contra a Nigéria, um time conhecido por jogar com uma defesa de alta pressão em quadra inteira que desafia as armadoras adversárias.

Foi uma recompensa depois que Young marcou 19 pontos com quatro roubos de bola saindo do banco na partida final da fase de grupos contra a Alemanha. Ela respondeu com outra excelente performance, jogando com energia em ambas as pontas ao lado de outra companheira de equipe dos Aces, Chelsea Gray, na quadra de defesa.

Young marcou 15 pontos e ajudou a impulsionar o ataque dos EUA no início do jogo, quando os americanos começaram um pouco lentos para seus padrões.

A Nigéria estava atrás por apenas quatro pontos no meio do segundo quarto. Foi quando Reeve foi até Plum, que foi a 12ª e última jogadora a entrar no jogo pelos americanos. Plum mudou o jogo instantaneamente com seus passes e velocidade no ataque, distribuindo três assistências rápidas e acertando uma cesta de três pontos.

Plum terminou com apenas seis pontos, mas sua mudança de seis minutos para terminar o primeiro tempo resultou em um mais-11 no placar para aumentar a liderança para 19 no intervalo. Os EUA então começaram o segundo tempo com uma corrida de 15-0 e o estresse acabou pela noite.

Wilson e Stewart, que entraram no jogo com uma média de 20,3 pontos por jogo, jogaram sua marca de bully ball habilidoso. Wilson fez 20 pontos em 9 de 11 arremessos com 11 rebotes e dois bloqueios. Stewart teve 13 pontos em 5 de 7 arremessos com cinco rebotes e três assistências.

Brittney Griner saiu do banco para marcar 11 pontos em 4 de 5 arremessos. Essas três pontuadoras internas combinando 16 de 21 são difíceis de bater.

Os EUA entraram no jogo com uma média de 29 assistências e novamente fizeram uma clínica de compartilhamento de bola, conseguindo mais 31.

Promise Amukamara liderou a Nigéria, que reduziu a liderança para 13 no quarto período, com 19 pontos. O jogo terminou com uma pequena vantagem quando Kahleah Copper, dos EUA, recebeu uma falta técnica por lançar a bola em Ezinne Kalu, da Nigéria, depois que ela marcou nos segundos finais.