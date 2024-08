Basquete masculino dos EUA evita transtornos e vence a Sérvia por pouco nas semifinais olímpicas

A seleção masculina de basquete dos EUA quase viu seus sonhos de medalha de ouro desaparecerem na quinta-feira… quando os Vermelhos, Brancos e Azuis escaparam por pouco de uma reviravolta em uma disputa emocionante contra a Sérvia nas semifinais das Olimpíadas.

A América estava tentando se recuperar durante a maior parte do jogo… com Nikola Jokić dar Bojan Bogdanović indo para a Sérvia. O Joker terminou com 17 pontos e Bogdanović liderou a equipa com 20.

Mas nos momentos finais da competição, Stephen Curry, Lebron James e o resto da equipe dos EUA encontraram o suficiente para apagar a liderança e obter a vitória dramática – garantindo seus ingressos para um confronto final com a equipe da França e Victor Wembanyama.

Curry liderou os EUA com 36 pontos, enquanto LeBron liderou o grupo com 10 assistências. Kevin Durant foi uma grande assistência saindo do banco, ganhando nove pontos.

Joel Embiid também fez 19 pontos cruciais em 27 minutos em quadra.

Muitos fãs estavam estressados… e nós aceitamos Travis Scott – que estava na quadra em Paris assistindo aos jogos com seus próprios olhos – estava entre aqueles com as palmas das mãos suadas nos minutos finais.

Mas agora, os apoiadores da equipe dos EUA podem respirar aliviados.