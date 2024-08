Basquete masculino dos EUA garante a primeira colocação para a rodada de medalhas das Olimpíadas

LILLE, França — Por três anos, a equipe dos EUA vem planejando, recrutando e refinando para chegar a esta próxima semana em Paris. E eles alinharam as coisas em excelente posição para reivindicar sua quinta medalha de ouro consecutiva.

A equipe deu seus passos finais antes de ir para a capital francesa no sábado, finalizando a fase de grupos olímpica por 3 a 0 com uma vitória de 104 a 83 sobre Porto Rico para garantir a primeira colocação geral na rodada de medalhas. Isso começará na terça-feira, quando os EUA enfrentarão o Brasil nas quartas de final na Bercy Arena.

“Acho que fizemos o que queríamos, vencendo todos os três jogos e garantindo a primeira colocação”, disse o técnico do Team USA, Steve Kerr. “Sabemos que temos que jogar melhor. Parte deste torneio é que fica mais difícil conforme você avança.”

As características que a equipe vem desenvolvendo nas últimas quatro semanas mais uma vez foram exibidas diante de 27.000 torcedores no Stade Pierre Mauroy.

Temos Kevin Durant, o artilheiro devastador.

Durant marcou 11 pontos em mais uma performance impactante de reserva. Ele tem 48 pontos no total nos três jogos em Lille e agora está a apenas cinco pontos de estabelecer o recorde de pontuação olímpica americana de todos os tempos, que atualmente é detido pela grande Lisa Leslie da equipe feminina.

E quando não era Durant, era seu companheiro de segunda unidade Anthony Edwards, que fez 15 pontos em seus primeiros 10 minutos em quadra e 26 no jogo em 11 de 15 arremessos. Sua enterrada de moinho de vento no quarto período será uma das memórias duradouras dos jogos dos EUA em Lille na semana passada.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

“Eu queria enterrar em alguém, mas ainda não tenho uma pista”, disse Edwards. “Então estou feliz por ter conseguido essa.”

Lá estava LeBron James, o craque atemporal.

James começou os últimos dois jogos como armador — Jrue Holiday ficou de fora por precaução com uma pequena lesão no tornozelo — e jogou seu jogo clássico de definir a mesa. James teve oito assistências contra Porto Rico, terminando o jogo de grupos com 21 no total em três jogos. Ele também marcou 10 pontos.

Um de seus alvos favoritos tem sido Edwards, que James armou diversas vezes no sábado.

“KD e Bron, cara, eles são as duas melhores pessoas. Quero dizer, jogadores de equipe. Eles sempre querem ver a pessoa ao lado dele brilhar”, disse Edwards. “Eu disse a Bron: ‘Se você não tem nenhuma chance, eu vou encontrar uma.'”

Havia a segunda unidade, o feno.

Os americanos estavam perdendo por até oito pontos no segundo quarto quando a segunda unidade caiu no chão no sábado. Quando eles saíram, aproximadamente oito minutos de jogo depois, a vantagem foi revertida para cinco pontos. Pelo terceiro jogo consecutivo, sua mudança no primeiro tempo mudou o curso do jogo.

Foram Anthony Davis, Derrick White e Bam Adebayo se combinando com Durant e Edwards neste dia e esse grupo é simplesmente destruidor no cenário internacional. A pressão coletiva na bola, a defesa do aro e o rebote foram demais para Porto Rico lidar. Ninguém lidou com isso ainda.

O Time EUA está contando com essas performances de banco para continuar na próxima semana, pois isso constitui o cerne de seu plano de jogo. Mas havia alguns outros projetos acontecendo também. Sábado foi um dia claramente preparado para Joel Embiid ganhar algum impulso. Depois de lutar na abertura contra a Sérvia e depois ficar sentado contra o Sudão do Sul, Embiid tinha uma vantagem de tamanho e seus companheiros queriam ter certeza de que ele receberia alguns toques.

O resultado foi facilmente seu melhor jogo nas Olimpíadas, já que ele fez 15 pontos com dois bloqueios. Ele gostou da interação com a torcida francesa, que o vaiou novamente por escolher jogar pelo Time EUA, o que Embiid encorajou.

“No final do dia, acho que muitas pessoas acham que é ódio. Eu vejo isso como amor e respeito”, disse Embiid. “Se eu não fosse um jogador de basquete OK, não receberia esse tipo de tratamento, então me vejo como abençoado e é por isso que interajo com eles.”

Jayson Tatum, que passou a abertura das Olimpíadas no banco em uma decisão de alto nível, começou seu segundo jogo consecutivo e jogou bem, com 10 pontos, 10 rebotes e três assistências.

Porto Rico foi liderado pelo armador do New Orleans Pelicans, José Alvarado, com 18 pontos.

Agora, qualquer derrota custaria o ouro ao Time EUA.

“Sabemos que vai ser difícil, vai ser desafiador”, disse James. “É melhor estarmos prontos para ir.”