Basquete masculino olímpico de 2024 – Equipe EUA-França e uma batalha épica pelo ouro

PARIS — Jogadores andavam sem rumo pela quadra com as mãos na cabeça. A comissão técnica entrelaçou os braços em um círculo e pulou de alegria coletiva. Houve abraços. Houve lágrimas. Um líder veterano tirou sua camisa e triunfantemente deu uma volta da vitória na frente de uma multidão adoradora que se recusou a ir embora.

O Time França se deleitou com sua vitória na semifinal sobre a Alemanha na quinta-feira à noite como se já estivesse ganhando um troféu. Mas o que ele realmente ganhou foi um momento, uma chance de enfrentar o Time EUA no jogo da medalha de ouro no sábado (15h ET/meio-dia PT) nas margens do Sena, na capital francesa.

“É a oportunidade de uma vida”, disse Victor Wembanyama.

“Jogar a final olímpica em Paris”, disse o técnico Vincent Collet em francês, “é um sonho.”

É um sonho.

O time francês estava lidando com alguma turbulência. Evan Fournier, que agora tem fotos sendo exibidas sem camisa em jornais por todo o país, teve uma briga pública com Collet sobre táticas.

Collet essencialmente chamou Wembanyama, seu jogador mais importante, por não passar o suficiente. E em um jogo de eliminação contra o Canadá, o técnico mudou radicalmente a escalação inicial, colocando Os Bleus lenda Rudy Gobert por todos os minutos, exceto três.

Os franceses perderam quatro vezes em jogos pré-olímpicos, mal chegaram à fase de medalhas após um milagre e uma jogada de quatro pontos um tanto controversa que os salvou do que parecia uma derrota certa contra o Japão, e foram completamente arrasados ​​na primeira vez que jogaram contra a Alemanha na fase de grupos.

Tudo isso agora se foi. O Team USA enfrentará um time em alta jogando em seu solo natal em uma sequência incrível. As mudanças de escalação de Collet liberaram uma nova energia e inspiraram Fournier, que perdeu seu emprego inicial, mas respondeu com vários arremessos decisivos.

A França primeiro derrotou o Canadá, talvez o craque do torneio até agora, com uma performance magistral com a nova escalação. Então, superou os favoritos alemães, os atuais campeões da Copa do Mundo que venceram 13 jogos consecutivos desde 2022. Tudo diante de uma multidão barulhenta com azul, branco e vermelho aparentemente pintado em cada bochecha.

“A multidão foi incrível”, disse o técnico do Team USA, Steve Kerr. “Todo mundo estava pulando, e eu literalmente peguei meu telefone e filmei a multidão porque era tão especial só de ver a energia e o entusiasmo. E obviamente será ainda mais barulhento no sábado à noite, e mal posso esperar. Acho que será um dos jogos mais divertidos dos quais participarei.”

“Diversão” é uma maneira de dizer.

Esta é uma revanche da final olímpica de 2021 em Tóquio, onde os EUA garantiram uma vitória apertada de 87-82. Os franceses derrotaram os americanos na fase de grupos no Japão, encerrando a sequência de 25 vitórias olímpicas do Time EUA que datava de Pequim em 2008.

Quando a USA Basketball montou esse elenco, que se concentrou em aumentar o tamanho recrutando Joel Embiid para o time, além de trazer de volta os antigos medalhistas de ouro Anthony Davis e Bam Adebayo, a França era um dos times que eles tinham em mente.

Com Wembanyama e Gobert, a França tem a habilidade de jogar ultra grande — além disso, tem os atacantes atléticos Guerschon Yabusele e Mathias Lessort. Sua defesa foi essencial para derrotar a Alemanha, que marcou 25 pontos no primeiro quarto da semifinal, mas conseguiu apenas 25 no total no segundo e terceiro quartos combinados.

Os franceses sem dúvida notaram o sucesso da Sérvia durante o meio da vitória da semifinal do Time EUA, quando usou seus dois grandes, Nikola Jokic e Nikola Milutinov. Mas nos últimos dois jogos, a França deixou de jogar tão grande, já que Gobert abriu mão de seu tempo de jogo e Wembanyama assumiu a função de centro titular.

O time menor e mais rápido está jogando com muito mais força, especialmente com fisicalidade defensiva. Yabusele, que entrou na escalação inicial de Gobert, e Lessort causaram um impacto significativo com sua energia que os tornou queridos pela torcida francesa.

“Foi muito impressionante ver o time deles evoluir, mudar estilos rapidamente”, disse Kerr. “O que salta à vista na fita é o quão duro eles estão jogando em ambas as pontas. E então temos que estar preparados para essa fisicalidade e essa força, e temos que não apenas igualar isso, mas superar isso. E esse é o desafio.”

jogar 0:50 Vantagem: O time dos EUA vencerá a França de ‘grande forma’ Kendrick Perkins explica por que o time masculino de basquete dos EUA está no caminho certo para vencer a partida pela medalha de ouro contra a França.

Collet continuou a se inclinar para jogar pequeno, trocando o antigo armador reserva Isaïa Cordinier no lugar de Fournier na escalação inicial. Apenas um jogador de papel nos primeiros jogos, Cordinier tem sido um incrível diferencial com sua energia e arremessos na quadra de defesa, onde a França historicamente tem sido mais fraca.

Nos últimos dois jogos, Cordinier tem uma média de 18 pontos e arremessou 6 de 10 em 3 pontos. Kerr disse na sexta-feira que ele é um jogador em que eles têm feito um trabalho extra de preparação após sua aparição na semana passada em Paris.

Os americanos provavelmente terão que confiar em um plano de jogo flexível, um que possa ser preparado para os franceses ficarem pequenos ou irem para o grande. É aqui que ter Adebayo, Davis e LeBron James, todos os quais podem proteger várias posições diferentes de grandalhões, dá aos EUA algumas vantagens.

Não importa os X’s e Os, no entanto, depois de passar semanas no país e ver como os atletas franceses responderam às suas torcidas em todos os esportes durante uma impressionante exibição olímpica, a equipe dos EUA está muito ciente do desafio.

“Você espera que eles joguem o jogo da vida deles porque eles vão ter a adrenalina da quadra de casa”, disse Steph Curry na sexta-feira, um dia depois de marcar 36 pontos na vitória de virada sobre a Sérvia. “Eles estão em um grande momento depois desses dois últimos jogos. Você tem que esperar que eles joguem muito bem, mas esperamos isso de nós mesmos também.”