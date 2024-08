Basquete olímpico de 2024: atualizações ao vivo do jogo da medalha de ouro EUA-França

A equipe dos EUA busca a quinta medalha de ouro olímpica consecutiva no basquete masculino ao enfrentar a França na final dos Jogos de 2024 em Paris.

O jogo de sábado na Accor Arena colocará as estrelas do Team USA — incluindo LeBron James, Stephen Curry e Kevin Durant — contra um time anfitrião com a dupla da NBA Victor Wembanyama e Rudy Gobert. Também é a quarta vez que Estados Unidos e França se encontram no jogo da medalha de ouro do basquete masculino (1948, 2000 e 2020), todos vencidos pelo Team USA.

A equipe dos EUA ainda não perdeu neste torneio, mas teve que superar uma desvantagem de 17 pontos para ultrapassar a Sérvia nas semifinais de quinta-feira, com Curry marcando 36 pontos, o recorde da partida.

A França garantiu sua vaga na final ao segurar a Alemanha nas semifinais, vingando uma derrota na fase de grupos para seu rival europeu.

Os EUA continuarão seu domínio da medalha de ouro, ou a França vai surpreender atrás de Wembanyama? Acompanhe as últimas atualizações e análises.

