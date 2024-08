Basquete olímpico de 2024: lições aprendidas com a vitória da equipe dos EUA nas quartas de final

PARIS — Durante meses, a fase eliminatória do basquete masculino olímpico de terça-feira foi marcada como um dia muito aguardado para o basquete internacional.

Parecia um torneio universitário — quando tudo podia acontecer com quatro jogos sendo disputados no mesmo local. Pela primeira vez, o cenário foi a capital francesa, onde o maior local, Bercy Arena, ficou disponível após a conclusão da ginástica olímpica.

Estados Unidos, Alemanha, França e Sérvia avançaram para as semifinais, que serão retomadas na quinta-feira. Aqui estão as principais conclusões após a vitória do Team USA por 112-80 sobre o Brasil, enquanto LeBron James, Kevin Durant e Stephen Curry se aproximam cada vez mais da medalha de ouro.

A equipe dos EUA atendeu ao aviso de Steve Kerr — mais uma vez

Quando Steve Kerr se encontrou com sua equipe antes de entrarem em campo na terça-feira, ele recapitulou o que havia acontecido mais cedo naquele dia na Bercy Arena.

De manhã, a Grécia abriu 12 pontos de vantagem sobre a Alemanha no primeiro tempo, e foi necessária uma performance dominante dos campeões da Copa do Mundo no segundo tempo para garantir sua classificação para as semifinais.

À tarde, a Sérvia perdeu por 24 pontos para a Austrália antes de conseguir a maior recuperação na história do basquete olímpico, graças aos brilhantes minutos finais de Nikola Jokic.

Então, assim que o time dos EUA chegou à arena, a França causou uma surpresa emocionante sobre o Canadá, visto como o maior desafiante dos americanos pelo ouro.

Três azarões colocando os favoritos à prova.

“Todos os três tinham grandes vantagens no final do primeiro quarto”, disse Kerr. “E queríamos sair e garantir que éramos os agressores.”

No mês passado, Kerr consistentemente obteve uma resposta de seus jogadores. Ele os desafiou várias vezes, inclusive pressionando-os a aumentar o ritmo e fortalecer o foco após chegarem à França. Eles responderam — todas as vezes.

Durant quebra recorde olímpico

Durant foi indiferente à mídia após o jogo em que quebrou o recorde de pontuação olímpica da equipe dos EUA de Lisa Leslie. Depois de marcar 11 contra o Brasil, ele agora tem 494 pontos, seis a mais do que Leslie teve em quatro Olimpíadas. E seus companheiros de equipe não iriam deixá-lo escapar jogando com calma.

No vestiário após o jogo, Durant foi homenageado e recebeu a bola do jogo para comemorar o momento.

O momento em que Kevin Durant fez HISTÓRIA, tornando-se o maior artilheiro de todos os tempos do basquete dos EUA no cenário olímpico! 🏀🇺🇸 foto.twitter.com/oSbmhFDthb — NBC Olimpíadas e Paralimpíadas (@NBCOlympics) 6 de agosto de 2024

Tatum novamente fica em segundo plano

Jayson Tatum foi o 11º homem a entrar no jogo na terça-feira. Kerr disse que foi até Tatum durante o segundo quarto porque Devin Booker teve duas faltas e eles não queriam que ele fizesse uma terceira.

Tatum teve 10 pontos e 10 rebotes contra Porto Rico — seu melhor jogo nas Olimpíadas — e Kerr disse que os rebotes seriam um prêmio contra o Brasil. O jogador do First Team All-NBA permaneceu na ponta da rotação, ressaltando o quão difícil é para Kerr fazer com que todos joguem, independentemente de seu status no jogo.

“Cada jogo é extremamente diferente, mas o principal é que vençamos”, disse Tatum. “Então, o que quer que eu tenha que fazer de jogo para jogo para ser parte disso e contribuir quando puder, eu farei isso.”

Tatum acabou tendo 15 minutos de tempo de jogo porque Joel Embiid ficou de fora do segundo tempo com uma pequena lesão no tornozelo. Ele teve cinco pontos e três rebotes.

Point LeBron continua a prosperar

James fez três passes nas Olimpíadas que podem ser considerados alguns dos mais impressionantes que ele já fez e, sim, é uma longa lista.

Contra o Sudão do Sul, ele lançou um passe certeiro para Durant da lateral do meio da quadra, levando Durant para fora como um tight end, o que resultou em um arremesso de virada pouco antes do apito do intervalo.

Contra Porto Rico, ele lançou um passe para trás, por trás das costas, para Embiid, por baixo da cesta, para uma bandeja. Ele fez isso tão casualmente que era fácil não perceber o nível de dificuldade que apresentava.

Na terça-feira, ele lançou a bola do meio da quadra, através de uma janela muito estreita, para Tatum fazer um alley-oop.

“Eu sei que não fui eu que o desenhei”, disse Kerr. “Porque eu nem sabia que aquele estava chegando.”