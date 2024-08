Basquete olímpico de 2024: maiores histórias antes da temporada da NBA

Em 16 dias de competição, os melhores jogadores do mundo participaram de alguns dos jogos mais emocionantes do basquete, desde a vitória surpreendente da França sobre o Canadá nas oitavas de final até Nikola Jokic liderando a Sérvia à sua primeira medalha desde 2016.

A equipe de superestrelas dos EUA completou uma sequência olímpica dominante no sábado ao derrotar a França por 98 a 87 na partida final e conquistar sua 17ª medalha de ouro.

Com o fim das Olimpíadas de 2024, vamos dar uma olhada nas opiniões dos nossos Insiders sobre algumas das maiores histórias do basquete masculino da NBA, incluindo o retorno de Curry, a estreia olímpica de Victor Wembanyama e o MVP inesperado do Time EUA.

Os minutos finais do jogo da medalha de ouro do Time EUA contra o time anfitrião França proporcionaram um momento muito familiar para os fãs do Golden State Warriors e Curry em todos os lugares. Em um jogo de vai e vem que chegou ao quarto período, a liderança de dois dígitos dos Estados Unidos encolheu para apenas três pontos com três minutos para o fim do jogo.

Curry, acostumado à pressão, fez quatro cestas de três seguidas, incluindo uma cesta de três pull-up que garantiu a vitória e o levou a comemorar a “noite boa”.

Curry teve dificuldades no início das Olimpíadas, marcando apenas 12 pontos nos quatro primeiros jogos, mas apareceu quando mais importava, marcando 36 pontos contra a Sérvia nas semifinais e 24 no sábado, incluindo 12 seguidos para garantir a medalha de ouro.

Em sua primeira Olimpíada, Curry estava jogando com uma grande alegria — algo que não era visto nas últimas temporadas da NBA.

Com a temporada 2024-25 da NBA se aproximando, os Warriors só podem esperar que a energia revitalizada de seu veterano armador seja transferida para sua franquia, enquanto eles iniciam uma nova era sem Klay Thompson.

Agora, mais do que nunca, o sucesso dos Warriors depende de Curry e de como ele consegue mobilizar seu grupo. — Kendra Andrews

Stephen Curry marcou 36 pontos na semifinal contra a Sérvia e liderou a equipe dos EUA com 24 pontos na disputa pela medalha de ouro contra a França no sábado. (Foto de Aytac Unal/Anadolu via Getty Images)

O torneio olímpico dominante de Wemby não será o último

A primeira incursão de Wembanyama no jogo olímpico não terminou da maneira que o jovem de 20 anos queria. Quando Wembanyama saiu da quadra na noite de sábado em Paris, ele o fez com lágrimas nos olhos — foi o maior jogo de sua jovem carreira. Uma chance de trazer a medalha de ouro para seu país natal enquanto jogava em casa contra o Time EUA, uma das maiores coleções de talentos já reunidas, foi uma oportunidade única na vida para o Novato do Ano da NBA. E a França ficou aquém.

Wembanyama fez tudo o que pôde — ele teve uma média de 15,8 pontos, 9,8 rebotes, 3,3 assistências, 2,0 roubos de bola e 1,7 bloqueios por jogo — mas não conseguiu entrar no time dominante dos EUA. Mas a oportunidade de Wembanyama de chegar à partida da medalha de ouro novamente virá em breve — ele terá 24 anos quando as Olimpíadas de Los Angeles chegarem, e o jovem talento francês continuará a crescer na NBA até lá.

Victor Wembanyama liderou a França em pontos, rebotes e assistências durante as Olimpíadas de 2024 e fez 26 pontos contra a equipe dos EUA na disputa pela medalha de ouro. Kyle Terada-USA TODAY Esportes

O técnico da França, Vincent Collet, provou que estava disposto a fazer o que fosse preciso para ganhar o ouro. Rudy Gobert, atual Jogador Defensivo do Ano da NBA e quatro vezes, estava lidando com uma lesão no dedo e jogou apenas 21 minutos nos três jogos finais da França, também resultado da decisão de Collet de mudar para uma escalação menor.

Haverá uma trilogia França-EUA em Los Angeles? Wembanyama liderou a França em pontos, rebotes e assistências neste verão; se ele continuar no caminho dominante que mostrou em sua temporada de estreia, os resultados em quatro anos podem ser diferentes. — André López

A mudança de papel de Devin Booker

Um eterno All-Star, mas apenas duas vezes All-NBA pick, o armador do Phoenix Suns Devin Booker se viu como parte da escalação de crunch-time do técnico Steve Kerr ao lado dos MVPs Curry, Kevin Durant e LeBron James. Kerr destacou o papel fundamental de Booker após ganhar o ouro.

“Devin foi incrível. Ele mudou completamente seu papel da NBA para agora”, disse Kerr. “Ele era meio que nosso MVP não reconhecido.”

Devin Booker teve uma média de 11,7 pontos durante as Olimpíadas de 2024 e está entrando em sua 10ª temporada com o Phoenix Suns sob o comando do novo técnico Mike Budenholzer na próxima temporada. (Foto de Daniel Kopatsch/Getty Images)

Normalmente um artilheiro, Booker teve uma média de 11,7 pontos por jogo nas Olimpíadas, menos do que o reserva dos EUA Anthony Edwards. No entanto, o papel de Edwards desapareceu nas rodadas de medalhas, quando ele jogou apenas 23 minutos combinados, em comparação com os 52 de Booker. Booker não apenas atuou como o principal defensor de perímetro do Time EUA no jogo da medalha de ouro, como também abriu caminho na quadra ao arremessar 13 de 23 (56,5%) em 3s.

Isso pode não se traduzir para a NBA, onde Booker será inevitavelmente solicitado pelo novo técnico do Suns, Mike Budenholzer, a gastar mais de sua energia criando arremessos. Mas se a adição do armador Tyus Jones puder mover Booker para uma função mais off-ball depois que ele teve uma média de 6,3 assistências por jogo, a maior da carreira, na temporada passada, isso pode ajudar Booker a elevar sua eficiência aos níveis que vimos em Paris. — Kevin Pelton