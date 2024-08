Basquete olímpico de 2024: o que aprendemos com a vitória da equipe dos EUA na semifinal

O time de basquete feminino dos EUA continua fazendo o que faz de melhor: vencer. Agora, eles estão a 40 minutos de fazer história.

A equipe dos EUA venceu a Austrália por 85 a 64 na sexta-feira nas semifinais das Olimpíadas de Paris, marcando a 60ª vitória olímpica consecutiva do programa.

Os americanos agora jogarão pela oitava medalha de ouro olímpica consecutiva, e décima no geral, no domingo, contra a anfitriã França ou a Bélgica.

Os EUA e a Austrália se enfrentaram nove vezes nas Olimpíadas; cada competição teve o mesmo resultado: uma vitória dos EUA.

As Opals, que têm seis jogadoras ativas da WNBA em seu elenco e são lideradas pelo técnico do New York Liberty, Sandy Brondello, também jogarão no domingo pela terceira medalha de bronze olímpica e sexta medalha no geral.

À medida que nos aproximamos do evento final das Olimpíadas de Paris, Alexa Philippou e Michael Voepel, da ESPN, analisam o que deu certo para a equipe dos EUA na vitória na semifinal e o que esperar da próxima disputa pela medalha de ouro.

Facilmente o melhor desempenho da equipe dos EUA até agora

Mesmo derrotando oponentes por dois dígitos e parecendo ser o melhor time em campo, começos lentos ou consistência no jogo foram problemas para o Time EUA. Até esta semifinal.

Desde o início, as mulheres dos EUA foram agressivas defensivamente — o que alimentou seu jogo de transição e ajudou a construir uma liderança inicial. No final do primeiro quarto, elas já tinham 14 pontos de contra-ataque e forçaram seis turnovers das Opals. Após um segundo quarto de 25-11, os EUA estavam restringindo a Austrália a apenas 33% do campo (comparado aos seus próprios 53%) e as Opals estavam perdendo por 45-27.

“É como se ela tivesse SEIS BRAÇOS agora.” – Noah Eagle A’ja Wilson com seu QUARTO bloqueio do primeiro tempo! 🇺🇸😤 📺 NBC e Peacock | #OlimpíadasDeParis foto.twitter.com/ZTRWfvGvcf — NBC Olimpíadas e Paralimpíadas (@NBCOlympics) 9 de agosto de 2024

O domínio continuou durante o terceiro e o início do quarto quartos, onde o Time EUA construiu uma vantagem de 30 pontos antes que as reservas da Austrália tornassem as coisas um pouco mais próximas no tempo de lixo. No sinal sonoro final, o clipe de arremessos dos EUA estava em 50% e o das Opals em 36%. Os 64 pontos da Austrália foram os menores permitidos pelas mulheres dos EUA nesta Olimpíada, e sua vitória de 21 pontos foi a segunda maior depois de vencer o Japão por 26 na abertura. Também digno de nota: foi a segunda vitória consecutiva dos EUA e a terceira geral sem ficar atrás nesta Olimpíada.

Se a equipe dos EUA levar essa intensidade defensiva para a final e puder usá-la para jogar em quadra aberta, não deverá ter problemas para levar o ouro para casa. — Alexa Philippou

Os americanos dividiram a bola excepcionalmente bem

Qual melhor maneira de utilizar tanto talento em um time do que ter todo mundo participando? Do ponto de vista de passe, foi exatamente isso que aconteceu: 11 dos 12 jogadores do Time EUA tiveram pelo menos uma assistência. (A armadora Diana Taurasi é a única que não teve.)

Três das cinco titulares tiveram cinco assistências cada: a armadora Chelsea Gray, a armadora Jackie Young e a atacante Breanna Stewart. No total, as americanas tiveram 31 assistências, e todas, exceto Taurasi, marcaram. Não há uma defesa no mundo que possa desafiar esse time quando eles movimentam a bola tão bem. O time dos EUA é capaz de desgastar e frustrar até mesmo os melhores defensores. — Michael Voepel

Os americanos só precisam aproveitar o momento pelo ouro

Já vimos esse show tantas vezes, tanto nas Olimpíadas quanto na Copa do Mundo FIBA. As mulheres dos EUA nunca têm muita preparação juntas como um time, e ainda assim sua química sempre se une. Ajuda ter quatro jogadoras de um time da WNBA neste time olímpico? Claro: A’ja Wilson, Young, Gray e Kelsey Plum do bicampeão defensor Aces trouxeram essa vibração.

O comprometimento das jogadoras com o USA Basketball transforma as rivais da WNBA em companheiras de equipe unidas por algumas semanas bem no meio da temporada da liga. Contra a França ou a Bélgica no domingo, os Estados Unidos serão o time “viajante” – mas nunca há preocupação com o estado de espírito das americanas. É sempre positivo e confiante. Elas são o melhor time no torneio olímpico, por muito. Elas só precisam jogar assim por mais 40 minutos. — Voepel