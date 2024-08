Basquetebol olímpico de 2024 – As quatro maiores conclusões da vitória da seleção dos EUA sobre a Sérvia

Depois de passar pelos quatro primeiros jogos das Olimpíadas de 2024, o time de basquete masculino dos EUA, repleto de estrelas, levou um susto da Sérvia e do três vezes MVP da NBA Nikola Jokic nas semifinais de quinta-feira, ficando para trás por até 17 pontos e chegando ao último quarto perdendo por 13.

A Sérvia liderou por mais de 35 minutos de um jogo de 40 minutos, mas os EUA mantiveram a vantagem quando foi preciso. O período final pertenceu ao Time EUA, que superou a Sérvia por 32-15 para se recuperar e assumir a liderança para sempre com uma cesta de 3 pontos de Stephen Curry com 2:24 restantes na vitória por 95-91.

Curry fez sua melhor performance com a camisa dos EUA, marcando 36 pontos — um a menos que o recorde olímpico americano para basquete masculino, detido por Carmelo Anthony, e o maior número de todos os tempos para um jogador dos EUA em um jogo eliminatório, segundo ESPN Stats & Info. Os EUA precisaram de quase todos, além de uma performance decisiva de LeBron James, para avançar e enfrentar a anfitriã França pela medalha de ouro no sábado.

Aqui estão as principais conclusões do jogo de basquete masculino mais emocionante dos EUA desde os confrontos com a Espanha nas finais de 2008 e 2012.

Não é a mesma Sérvia

Este foi o terceiro encontro entre o Time EUA e a Sérvia neste verão. Os homens dos EUA venceram confortavelmente os dois confrontos anteriores, vencendo uma exibição em Abu Dhabi por 105-79 e o jogo de abertura do grupo, por 110-84.

Em ambos os jogos, a Sérvia teve dificuldades de 3, arremessando um total de 19 de 71 (27%). Não dessa vez. Liderada por 4 de 6 arremessos de 3 pontos do armador Aleksa Avramovic e três acertos cada por Bogdan Bogdanovic e Ognjen Dobric, a Sérvia fez cinco arremessos de 3 em cada um dos três primeiros quartos enquanto construía uma liderança de dois dígitos.

Além de melhores arremessos, a Sérvia confiou mais em Jokic. A Sérvia jogou contra os EUA e empatou com a estrela do Denver Nuggets na quadra na reunião do grupo, mas foi superada por 26 pontos nos 7:15 que passou no banco. Desta vez, Jokic jogou quase 38 minutos do jogo de 40 minutos, e a Sérvia conseguiu estender sua liderança durante seus breves descansos. Ele terminou com 17 pontos e 11 assistências, o recorde do jogo.

A combinação fez com que a Sérvia parecesse o maior teste para a equipe dos EUA, que era esperada para entrar nas Olimpíadas.

Com 36 pontos na vitória sobre a Sérvia, Stephen Curry superou seu total de pontos em seus quatro jogos olímpicos anteriores combinados. Foto de Jesse D. Garrabrant/NBAE via Getty Images

Equipe dos EUA se reúne com veterinários

Tendo passado a maior parte das Olimpíadas jogando em uma rotação profunda, o técnico dos EUA Steve Kerr confiou muito em seus veteranos com o jogo em jogo. A única substituição de Kerr no quarto período até os últimos oito segundos do jogo foi trazer Joel Embiid para Anthony Davis. Isso deu ao Time EUA uma escalação final com quatro MVPs: Curry, Embiid, Kevin Durant e LeBron James, ladeados por Devin Booker — o único jogador naquele grupo com menos de 30 anos.

A escalação veterana intensificou a defesa. A Sérvia não fez uma cesta de 3 pontos no quarto período, indo de 0 a 9, e teve apenas 15 pontos no total após marcar pelo menos 22 em cada um dos três primeiros períodos. Conseguir mais defesas permitiu que os EUA saíssem na transição, incluindo um roubo e uma pontuação de Curry que deu aos americanos sua maior vantagem de cinco pontos.

Na outra ponta, as estrelas conseguiram marcar contra uma defesa definida da Sérvia. O 3 de vantagem de Curry, que saiu de uma tela esmagadora definida por Embiid, foi o placar mais memorável. Mas Durant também fez um pull-up difícil depois que a Sérvia reduziu a liderança para dois em uma jogada de três pontos de Bogdanovic com 56 segundos restantes.

James, enquanto isso, estava em todos os lugares na reta final. Jogando o quarto período inteiro, ele teve seis pontos, seis rebotes e quatro assistências e terminou com seu segundo triplo-duplo olímpico da carreira: 16 pontos, 12 rebotes e 10 assistências. De acordo com o Stats & Info, ele é o primeiro jogador de basquete masculino a ter múltiplos triplos-duplos nas Olimpíadas, tendo feito isso anteriormente em 2012.

Steph joga melhor

O time dos EUA só ficou a uma distância de ataque durante os três primeiros quartos por causa do heroísmo de Curry. Após um começo lento em sua estreia nas Olimpíadas, marcando 29 pontos em 10 de 28 arremessos nos quatro primeiros jogos dos EUA, ele mais do que superou esse total nas semifinais.

Curry foi sensacional no começo, marcando 14 dos primeiros 15 pontos dos EUA, com quatro cestas de 3 pontos nesse período. Suas nove cestas de 3 pontos no jogo foram as segundas maiores de um jogador de basquete masculino dos EUA nas Olimpíadas — Anthony fez 10 contra a Nigéria em 2012.

Nos minutos finais, Curry assumiu novamente, marcando sete dos últimos 11 pontos do Time EUA, incluindo dois lances livres faltando oito segundos para congelar o jogo.

Surpreendentes lutas de banco

Ao longo das Olimpíadas, incluindo a disputa do grupo com a Sérvia, a segunda unidade dos EUA, Durant, Davis, Bam Adebayo, Anthony Edwards e Derrick White, abriu vantagem. Durant entrou na quinta-feira com o melhor plus-minus do Time EUA (plus-72), seguido por Edwards (plus-65).

Não foi o caso nas semifinais. Durant (mais-5) foi o único jogador dos EUA com um mais-menos positivo, e os americanos foram superados por 16 nos 6:46 que White jogou. Durant começou devagar, marcando apenas dois pontos em 1 de 5 arremessos nos três primeiros quartos antes de ir para 3 de 3 no quarto, e os outros quatro reservas dos EUA combinaram para apenas nove pontos.

É possível que Kerr e a comissão técnica dos EUA estejam à frente para o jogo da medalha de ouro no sábado. Assim como quando os EUA enfrentaram a Sérvia na fase de grupos, a estrela do Boston Celtics Jayson Tatum não fez parte da rotação nas semifinais, pegando um DNP-CD. O armador do Indiana Pacers Tyrese Haliburton foi o outro jogador dos EUA que não entrou em ação na quinta-feira.