Basquetebol olímpico de 2024: lições da vitória da equipe dos EUA sobre o Sudão do Sul

LILLE, França — A equipe dos EUA avançou para as quartas de final do basquete olímpico na terça-feira, após uma vitória de 103 a 86 sobre o Sudão do Sul, que garantiu a vaga na quarta-feira.

O jogo foi muito diferente do primeiro confronto contra o Sudão do Sul em uma exibição pré-olímpica no início deste mês, quando LeBron James precisou de uma bandeja no último segundo para garantir uma vitória por 101 a 100.

O Bright Stars é tecnicamente o time com a classificação mais baixa nas Olimpíadas, em 33º no Ranking Mundial da FIBA. Mas isso é enganoso, e eles terão uma chance razoável de avançar para as quartas de final também, dependendo do resultado do encontro com a Sérvia no sábado.

Depois de jogar zero minutos no jogo de abertura do Team USA, Jayson Tatum estava de volta à escalação inicial, substituindo Jrue Holiday, e marcou quatro pontos em 17 minutos. Enquanto Tatum, Tyrese Haliburton e Derrick White não jogaram no primeiro jogo olímpico, Joel Embiid foi o único jogador mantido fora do segundo jogo após marcar quatro pontos em 11 minutos no domingo.

O banco acumulou 63 pontos, liderado pelos 18 pontos de Bam Adebayo, com 8 de 10 arremessos e sete rebotes, e pelos 14 pontos de Kevin Durant.

Os Estados Unidos encerrarão a fase de grupos no sábado contra Porto Rico.

Aqui estão as maiores lições do segundo jogo olímpico da equipe dos EUA.

Kerr faz um sermão

Pode chegar um momento em que seja justo criticar o técnico Steve Kerr por sua performance durante esses Jogos; essa é a natureza frágil do evento. Mas agora não é o momento. O que ele está fazendo — seja pouco ortodoxo, contra a tradição ou percebido como desrespeitoso — está funcionando.

Seu plano de jogo contra o time rápido e de 3 pontos do Sudão do Sul era ir com uma escalação inicial pesada de alas, com Tatum como ala-pivô e James como armador. Fora dessa escalação estavam Embiid e Holiday, dois jogadores que representavam uma parte significativa do plano de jogo contra a Sérvia.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Kerr implantou uma segunda unidade de defensores robustos emparelhados com o poder de fogo ofensivo de Durant e Anthony Edwards. Os “reservas” destruíram o Sudão do Sul, e os americanos cederam 14 pontos a menos do que na exibição que quase perderam há duas semanas em Londres.

Kerr, impassível, mas ciente de que suas decisões de colocar Tatum e Embiid no banco são um tópico de discussão, explicou suas escolhas.

“A NBA é tão popular no mundo todo, e a temporada regular é uma espécie de novela. E então entendemos isso, e a mídia social assume o controle e tudo se torna tão dramático”, disse Kerr. “E acho que precisamos dar mais crédito a esses caras. Eles estão aqui para ganhar uma medalha de ouro.

“A beleza das Olimpíadas é que nenhuma dessas porcarias importa. E eu sei que todo mundo vai escrever sobre isso, mas nenhuma dessas porcarias importa. Estamos apenas tentando vencer todos os jogos e ganhar uma medalha de ouro, e é um sentimento incrivelmente puro — e os caras estão comprometidos uns com os outros, e eles não vão se preocupar com nada disso.”

O treinador disse que Embiid e Holiday serão titulares no sábado contra Porto Rico.

Tatum responde ao banco

Tatum teve quatro pontos, cinco rebotes e duas assistências em 17 minutos na quarta-feira, depois de não jogar contra a Sérvia. Ele falou com a mídia pela primeira vez desde que foi para o banco.

Foi uma experiência nova para ele, ele explicou, e embora não tenha reclamado ou criticado a decisão, ele deixou claro que foi difícil para ele e deixou um impacto.

“Definitivamente uma experiência humilhante, certo? Você ganha um campeonato, novo [$314 million] contrato, [get on the] capa de 2K e então você fica sentado um jogo inteiro”, disse Tatum. “Você pode ficar frustrado por querer jogar como um competidor, mas talvez tenha alguma empatia por alguns dos caras do meu time que nem sempre conseguem jogar ou jogar minutos de destaque. Então, uma experiência de aprendizado para ter, veja desse ponto de vista e simplesmente siga em frente.”

Jayson Tatum se juntou à escalação inicial contra o Sudão do Sul após não jogar na primeira partida do Time EUA contra a Sérvia. Tatum terminou com quatro pontos em sua estreia olímpica. (Foto de Gregory Shamus/Getty Images)

Embiid contra os franceses

Embiid pode não estar se divertindo muito no momento. Ele tem lutado às vezes ao retornar de uma lesão no joelho e depois de uma doença recente. Ele foi um DNP-CD na quarta-feira e tem sido vaiado implacavelmente pelas grandes multidões em Lille esta semana após sua decisão de não se juntar ao time francês.

Ele se inclinou para ele, incitando a multidão a vaiá-lo mais alto enquanto ele subia ao palco antes do jogo. Seus companheiros de equipe também fizeram isso, em sua maneira de oferecer apoio.

“Nós entendemos o que a multidão quer, entendemos por que eles vaiam, mas ele é um de nós”, disse Adebayo. “Quando você é um de nós, nós vamos ficar juntos nos bons e maus momentos.”

LeBron James, Stephen Curry e companhia buscam levar a equipe dos EUA à quinta medalha de ouro olímpica consecutiva. • Paine: Os 20 melhores jogadores da NBA nas Olimpíadas

• Olimpianos, reúnam-se! Crie um esquadrão

• Cavalo de vento: Steph e LeBron de olho no ouro

• Classificações de poder: Como o campo de 12 equipes se compara

• Pelton: Será que esse time pode ser o melhor de todos os tempos?

• Equipe EUA: Lista completa, programação, notícias

Alguns companheiros de equipe de Embiid podem compreender a frustração dos fãs franceses.

“Não sei por que ele é vaiado o tempo todo. Ainda não entendi”, disse Edwards. “Vocês têm [Victor Wembanyama] e Rudy [Gobert]; por que ele jogaria com vocês? Quero dizer, vocês querem três de 2,13 m? Não. Mas isso seria difícil de superar, com certeza.”

A vindicação de White

O foco nas escalações em mudança silenciou as críticas que a USA Basketball recebeu por selecionar White em vez de Jaylen Brown, entre outras opções, para substituir o lesionado Kawhi Leonard três semanas atrás. Ou talvez seja porque White silenciou ele mesmo.

Ele jogou duas partidas excelentes na França. Ele registrou 10 pontos, três roubos de bola e um bloqueio na quarta-feira. Em ambas as disputas, ele tem cinco roubos de bola e dois bloqueios, e os americanos estão com mais 33 quando ele está em quadra. Essas estatísticas nem mesmo ilustram o quanto ele tem sido uma força na defesa.

“Derrick White é um jogador de basquete fenomenal”, disse Kerr. “Ele é um vencedor. Ele é um jogador da FIBA. A FIBA ​​é diferente para cada um. Existem algumas regras diferentes, fluxo diferente. Derrick é um campeão. Ele é um jogador de basquete fenomenal e continuará a causar um grande impacto para nós.”