Basquetebol olímpico de 2024 – Lições da vitória da equipe dos EUA sobre Porto Rico

Kevin Durant não sabia exatamente que jogaria três partidas olímpicas de basquete a 209 quilômetros de Paris até se apresentar no campo de treinamento da equipe dos EUA no mês passado em Las Vegas.

“Eu nunca pensei que viria para uma cidade como esta”, disse Durant. “Mas Lille foi incrível para nós. Eu amo estar aqui.”

Não que a USA Basketball tenha mantido o formato incomum dessas Olimpíadas — fase de grupos em Lille antes de seguir para Paris — em segredo, mas isso não foi exatamente anunciado no folheto “Venha jogar pelo time dos EUA nas Olimpíadas de 2024”.

Mas como Durant disse, a pitoresca cidade no norte da França com um centro charmoso e uma cúpula retrátil gigante em seus arredores recebeu maravilhosamente o mundo do basquete pelos últimos oito dias. Houve boa comida, anfitriões amigáveis ​​e um local inesperadamente fantástico com mais de 27.000 fãs em todos os jogos do Team USA.

E os americanos rolaram durante seu tempo em Lille, vencendo três jogos por uma média de 24 pontos. Aqui estão as maiores conclusões da vitória do Time EUA por 104-83 sobre Porto Rico — uma vitória que os impulsionou para as quartas de final como vencedores do Grupo C.

Joel Embiid continuou sua interação divertida com os fãs na França durante a vitória do Time EUA sobre Porto Rico. Foto de Gregory Shamus/Getty Images

Embiid continua seu diálogo com os franceses

Este jogo foi preparado para Joel Embiid. Os porto-riquenhos eram o menor time em campo, e fazer Embiid ir era claramente uma parte essencial do plano de jogo. Seus companheiros de equipe estavam procurando por ele cedo e frequentemente, e ele fez 14 arremessos — o segundo no time — enquanto marcava 15 pontos.

Ele foi vaiado, mas no estilo Embiid, ele encorajou isso enquanto provocava a multidão de volta. A escolha de Embiid de jogar pelo Time EUA em vez da França é uma velha história neste momento; ele falou sobre isso e se explicou repetidamente desde o outono passado, quando fez seu anúncio.

A decisão foi, e continuará sendo, controversa, especialmente se os EUA enfrentarem a França em uma revanche do jogo da medalha de ouro de 2021 — uma possibilidade com base na chave. Mas Embiid falou sobre isso novamente após o vai e vem com a grande multidão.

LeBron James, Stephen Curry e companhia buscam levar a equipe dos EUA à quinta medalha de ouro olímpica consecutiva. • Paine: Os 20 melhores jogadores da NBA nas Olimpíadas

• Olimpianos, reúnam-se! Crie um esquadrão

• Cavalo de vento: Steph e LeBron de olho no ouro

• Classificações de poder: Como o campo de 12 equipes se compara

• Pelton: Será que esse time pode ser o melhor de todos os tempos?

• Equipe EUA: Lista completa, programação, notícias

“Como eu disse, foi uma decisão difícil, mas é tudo uma questão de conforto”, disse Embiid. “Eu conheço esses caras [American teammates] por um longo tempo, e eu simplesmente me senti mais confortável do que do outro lado. Era alguma preocupação com o outro lado. Então, como eu disse, o nível de conforto era enorme. Eu sempre digo que estarei onde sou desejado, e esses caras me queriam.”

Há alguma linguagem codificada aí, pois havia alguma dúvida sobre se Embiid se encaixaria em um time francês que já tinha dois pivôs estrelas no NBA Rookie of the Year Victor Wembanyama e quatro vezes Defensive Player of the Year Rudy Gobert. Houve alguns comentários passivo-agressivos sobre isso por meses, e Embiid acrescentou a isso.

Uma coisa é clara: Embiid não se arrepende de sua decisão e está feliz em retribuir aos fãs franceses.

“Quer dizer, eu jogo na Filadélfia. Eles vaiam seus próprios caras”, disse Embiid. “Às vezes, parece que nossos fãs estão mais contra nós do que deveriam estar contra nosso oponente. Mas, como eu disse, é tudo amor, é tudo, porque eles querem te pressionar.”

Uma olhada no suporte dos EUA

Os americanos garantiram a primeira colocação no torneio olímpico e estão no mesmo lado da chave que a Sérvia. Os EUA jogarão contra o Brasil às 15h30 ET na terça-feira, e o vencedor enfrentará o vencedor da Austrália-Sérvia na quinta-feira.

O Time EUA jogou com cinco dos outros sete times restantes em campo neste verão, mas o Brasil não é um deles. Os brasileiros têm apenas um jogador atual da NBA, o ala Gui Santos do Golden State Warriors, no elenco. Mas é um time veterano liderado pelo ex-armador da NBA Marcelinho Huertas, de 41 anos.

Eles fizeram 18 cestas de 3 pontos na vitória crucial sobre o Japão para se classificar para as quartas de final, e o ex-jogador da NBA Bruno Caboclo marcou 33 pontos naquela vitória. Os brasileiros também lideram o campo com uma média de 13 rebotes ofensivos por jogo, o que é um ponto sensível para os EUA depois de permitirem 16 rebotes ofensivos a mais do que eles conseguiram como um time.

A Sérvia continua sendo uma ameaça, mesmo que os EUA a tenham derrotado duas vezes neste verão por mais de 20 pontos. Quando o MVP da NBA Nikola Jokic estava em quadra contra os americanos na fase de grupos, os times estavam empatados; e quando ele estava no banco, a Sérvia foi superada por 26 pontos. Em uma possível semifinal, Jokic pode mal sair da quadra.

O talentoso Canadá e a campeã da Copa do Mundo Alemanha, os outros dois times invictos na fase de grupos, estão do outro lado da chave. Os EUA só terão que vencer um deles para ganhar o ouro. Esta é uma das razões pelas quais o técnico Steve Kerr queria garantir a semente nº 1.

O feriado vai voltar

Jrue Holiday não jogou no sábado devido a uma torção no tornozelo, mas estará de volta na terça-feira, disse Kerr.

“Ele teria jogado se essa fosse uma partida de medalhas”, disse Kerr. “Mas fazia sentido dar a ele a noite, dar a ele mais alguns dias para se curar.”

LeBron sobre aposentadoria

Depois de ser eliminado do torneio olímpico de tênis por Novak Djokovic esta semana, a lenda Rafael Nadal expressou frustração por ser constantemente questionado sobre seus planos de aposentadoria.

Após uma semana brilhante de jogo, na qual obteve médias de 14,3 pontos, 6,7 rebotes e 7,3 assistências com 64% de aproveitamento nos arremessos, LeBron James foi questionado se ele se identificaria com o fato de muitas pessoas terem perguntado sobre sua aposentadoria.

“Não me pedem muito, para ser honesto”, disse James. “Todo mundo espera que eu jogue mais 10 anos por algum motivo estranho.”