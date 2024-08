Basquetebol olímpico de 2024: Seleção EUA-França e uma potencial trilogia em LA28

PARIS — O original e a sequência foram clássicos — com muito drama e estrelas se revezando como heróis no ato final. Mas espere só pela possível trilogia em Hollywood.

Há três verões, nas Olimpíadas de Tóquio, Kevin Durant marcou 29 pontos em uma performance magistral na partida pela medalha de ouro para segurar a França em uma vitória de cinco pontos e trazer o ouro de volta para a casa do basquete nos EUA.

Na noite de sábado, na arena nacional da França, com os times separados por três pontos no quarto período, Steph Curry ampliou seu legado com uma decisiva exibição de arremessos de três pontos que provocou milhares de lágrimas francesas e rendeu ao primeiro colocado no Hall da Fama outra linha brilhante em seu currículo.

Agora, com a mudança para solo americano, com a LA28 ganhando destaque, também ganha destaque a realidade de que a seleção francesa e a seleção americana estão em uma rivalidade crescente, sem fim à vista.

“Os EUA ainda são o melhor time do mundo, mas estamos chegando cada vez mais perto”, disse Nicolas Batum na noite de sábado após seu último jogo como jogador da França. “Nós os respeitamos, mas não temos medo deles. Nós apenas iremos lá e tentaremos vencê-los.”

Aytac Unal/Anadolu via Getty Images

Desde 2004, o Time EUA está 36-1 nas Olimpíadas. A única derrota foi para a França em Tóquio na fase de grupos. Desde então, eles voltaram para vencer os dois encontros seguintes, aqueles com apostas enormes, e forçaram os franceses a se arrastarem com medalhas de prata. Mas o basquete francês está inquestionavelmente em ascensão e, daqui a quatro anos, o desafio para os EUA só pode ser maior.

Nos drafts de 2023 e 24, cinco jogadores franceses foram escolhidos na loteria por times da NBA. É claro que inclui duas escolhas gerais nº 1, Victor Wembanyama e Zaccharie Risacher.

Em junho, o grandalhão Alex Sarr foi o número 2 para uma dupla francesa para abrir o draft. E no ano que vem, o analista de draft da ESPN Jonathan Givony está projetando que o jovem armador francês Nolan Traore será mais uma escolha de loteria para o Team France desenvolver.

“Para ser honesto, (no jogo do título) eu esperava mais e mais uma vez me mostrou que poderíamos (vencer os EUA), mas você tem que fazer o jogo perfeito, não fizemos, só isso”, disse Vincent Collet, que foi técnico da seleção francesa nos últimos 15 anos. “Mas eu realmente acho que com um pouco mais poderíamos realmente pressioná-los muito mais. OK, não fizemos. Mas não fomos muito longe. Tenho certeza de que poderíamos fazer melhor… Eles dominam porque têm margem real com talento individual.”

Escolhas do editor 2 Relacionados

Collet é conhecido por sua franqueza. Suas declarações são empiricamente verdadeiras, mas ele parou antes de dizer o que está logo abaixo da superfície — que a margem americana com talento individual está ameaçada.

É aqui que Wembanyama, mais uma vez, entra em cena. No geral, ele não teve uma exibição dominante nos jogos de Paris. Na verdade, por um mês ele fez parte de uma exibição decepcionante para a França, já que o time quase se desintegrou diante da enorme pressão de entregar em casa.

Mas, na última semana, Wembanyama mostrou por que é um dos jogadores mais fascinantes do mundo.

Sua performance no jogo da medalha de ouro foi inspiradora, não mostrando sinais de medo. Ele marcou 26 pontos, o recorde do jogo, acrescentou sete rebotes e, como é sua natureza, deu aos EUA todos os tipos de problemas com seu comprimento e habilidade de se mover na defesa.

Jesse D. Garrabrant/NBAE via Getty Images

Os melhores jogadores do Time EUA neste ciclo foram as lendas com Durant, Curry e o MVP das Olimpíadas LeBron James levando a América ao ouro na faixa dos 30 e poucos anos. O melhor jogador da França tem 20 anos, com um desejo ardente.

Os americanos também têm alguns jovens talentos excelentes. Neste verão, Anthony Edwards deu mais um passo como um dos próximos grandes jogadores do programa. Jayson Tatum e Anthony Davis têm duas medalhas de ouro e deixaram claro que voltar para Los Angeles em 2028 é uma opção. Tyrese Haliburton foi desacelerado nas Olimpíadas por uma pequena lesão na perna — a equipe dos EUA não anunciou, mas ele fez uma ressonância magnética, disseram fontes — e foi pego em um jogo de números e rotação, mas tem um futuro com o programa. Há também Ja Morant, uma opção esquecida com suas dificuldades nos últimos dois anos, mas outro potencial membro da equipe nacional.

No campo de treinamento da equipe dos EUA, havia a promessa de uma possível escolha geral número 1 de 2025, Cooper Flagg, que também poderia se tornar um fator em quatro anos.

O diretor administrativo da USA Basketball, Grant Hill, deve permanecer no programa e liderar o time até a Copa do Mundo de 2027 no Catar (os EUA não ganham medalhas nesse evento desde 2014) e as Olimpíadas de Los Angeles em 2028. Mas provavelmente será necessário um novo treinador.

Steve Kerr adicionou uma medalha de ouro como técnico principal aos seus quatro anéis como técnico principal do Golden State Warriors e seus cinco campeonatos da NBA como jogador. Ele brincou sobre se aposentar como técnico da seleção nacional na noite de sábado e uma decisão final não foi anunciada, mas provavelmente está indo nessa direção. Os principais assistentes técnicos deste ano, Erik Spoelstra e Ty Lue, são os principais candidatos a assumir.

Tudo isso é negócio para o futuro, e há uma incerteza previsível. Mas uma coisa é certa: o Team USA verá os franceses, e especialmente Wembanyama, novamente, e provavelmente haverá ouro em jogo.

“Ninguém sabe o que vai acontecer, mas o que é certo é que estamos crescendo. O basquete está crescendo aqui”, disse Wembanyama. “Ninguém vai tirar (essa experiência) de mim. Estou aprendendo e estou preocupado com os adversários em alguns anos.”