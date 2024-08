Bayern de Munique Harry Kane recusa levantar troféu no retorno ao Tottenham

Harry Kane aplaude os torcedores do Tottenham em seu retorno ao clube em um amistoso de pré-temporada. Jacques Feeney/Impedimento/Impedimento via Getty Images

Harry Kane foi ovacionado de pé em seu retorno ao Tottenham Hotspur no sábado, mas se recusou a levantar o troféu da pré-temporada que o Bayern de Munique conquistou ao derrotar o Spurs em um amistoso de pré-temporada.

Kane, o maior artilheiro de todos os tempos do Tottenham, saiu para se juntar ao Bayern no verão passado em um contrato de quatro anos em um acordo que vale mais de € 100 milhões (US$ 110 milhões). Ele começou no banco contra seu antigo clube, mas entrou nos últimos 10 minutos com o Bayern liderando por 3 a 2, um placar que eles mantiveram para vencer a Visit Malta Cup.

Ele pegou a braçadeira de capitão quando finalmente entrou em campo, mas a passou adiante antes da entrega do troféu e optou por não levantar o troféu na frente de seus antigos companheiros de equipe e fãs.

O capitão da Inglaterra, que ajudou a seleção inglesa a chegar à final da Euro 2024, disse que só voltou aos treinos na sexta-feira e “provavelmente não deveria estar jogando”, acrescentando que “sempre jogaria 10 minutos e foi bom”.

“Tudo foi muito apressado no ano passado, então não tivemos chance [to say goodbye]mas foi uma ótima maneira de agradecer a todos eles”, disse Kane, que fez uma volta solo de honra no final do jogo.

“A recepção que tive foi incrível e foi ótimo aplaudi-los no campo depois, aqueles que ficaram para trás, e sempre serei grato a cada fã do Spurs pelo apoio que me deram durante toda a minha carreira. Foi incrível.

“Eu simplesmente aprecio que eles me vejam e que eu os veja novamente.”

Kane e seu companheiro de equipe no Bayern, Eric Dier, que jogou ao lado de Kane durante sua década no Tottenham, receberam troféus especiais do ex-capitão dos Spurs, Ledley King, em nome do clube após a partida.

O Tottenham assumiu a liderança no minuto inicial por meio de Dejan Kulusevski antes dos gols de Dayot Upamecano, Serge Gnabry e Thomas Müller colocarem o Bayern no controle no intervalo. Kulusevski acrescentou um segundo aos 61 minutos, mas o time da Premier League não conseguiu empatar.